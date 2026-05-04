台山核电站检修发现卷屑异物 已取出进行溯源 列0级偏差对周边无影响

保安局今日（4日）公布，接获广东省核应急委员会办公室通报，指台山核电站4月30日在3号蒸汽发生器发现异物，经检查后是两个卷屑状异物，目前已取出，正进行异物溯源及相关分析工作。办公室指，是次处理过程中无放射性物质对外释放，根据国际核事件分级标准及核安全法规，被界定为0级偏差。

台山核电站距离香港130公里。资料图片

机组安全屏障完整

保安局发言人表示，广东省核应急委员会办公室通报一则有关台山核电站的运行事件。台山核电站1号机组4月30日处于按计划停机检修状态，工作人员在对3号蒸汽发生器进行视像检查时发现异物。检查工作5月2日全部完成后，共发现两个卷屑状异物，大小分别为1.5厘米乘1.5厘米及3.5厘米乘1.3厘米，并已成功取出，核电站正进行异物溯源及相关分析工作。

当局指，处理过程中1号机组始终处于安全状态，三道安全屏障完整，并无放射性物质对外释放。是次偏差对机组安全、员工健康、周边公众和环境均无影响。

根据国际核事件分级标准，本次情况已于5月1日界定为「0级偏差」。台山核电合营有限公司已向监管单位报告，并在其网站公布事件详情，公众可上网查阅。