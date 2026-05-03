公务员加薪︱大火听证会窒碍加人工？局方承认：市民观感也是考虑因素 公仆部分工作会受批评

【公务员加薪】大埔宏福苑火灾独立委员会至今举行逾20场听证会，会上揭露多个政府部门及公务员或涉疏忽、失职、监管制度未能有效把关。社会因而对公务员工作表现存疑，会否成为决定今年公务员加薪的考虑因素？公务员事务局局长杨何蓓茵今日（3日）在电视节目《讲清讲楚》表示，决定今年公务员加薪幅度时，会综合评估所有因素，包括市民对公务员的观感，亦会透过六大考虑因素之一的「公务员士气」当中反映。

承认有公务员工作受批评 加薪否将考虑市民观感

对于宏福苑听证会中反映出的部门问题，杨何蓓茵指，公务员队伍庞大，部分工作获得赞许，但亦有受到批评的地方。她强调，现时公务员薪酬调整机制包含六大因素，政府会将所有相关因素作整体考虑。

「市民观感」字面上虽非六大因素之一，但杨何蓓茵表示，市民观感可从「公务员士气」因素中反映。她指政府会审视公务员目前工作表现、「喺咁嘅情况底下，士气需唔需要提振？」同时公务员本身也需要就其工作进行检讨，「（公务员士气）都会睇到嘅」。

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或研工作表现「拉Curve」决定增薪点

外界一直有声音质疑现时每年极少公务员拿不到增薪点。杨何蓓茵指，公务员表现必须「令人满意」才可获发增薪点，问题源头在于目前的工作评核未能完全反映现实。被问到会否考虑透过「拉Curve」做法，将部分工作表现未能达标的公务员，取消其增薪点？杨何蓓茵表示，很多机构也采用「拉Curve」评核，解释称人的工作能力自然有高、中、低之分，正常的分配必然是「一头一尾少、中间多」。

强调宗旨是为「反映到实情多一啲」

至于有意见担心若员工表现明明合格，却因「拉Curve」被硬生生评为较低级别会打击士气并造成不公，她则指，评核机制中每一级都有清晰描述，「个Curve唔系夹硬作出嚟，唔系人工化地造几多人出嚟」。她指，虽然当局未决定最终做法，但强调宗旨是为「反映到实情多一啲」。

至于整体公务员加薪会否进一步与工作表现挂钩，杨何蓓茵表示，私人市场通常以底薪配合花红作奖励；而在公务员体制中，增薪点的设计本身已经是用作反映及奖励工作表现，加上未来的晋升机会，两者本身已是驱动公务员表现的重要因素。