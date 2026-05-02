五一黄金周｜咸田湾及西湾营地有人非法生火? 渔护署 : 已主动提醒小心用火 一人乱抛垃圾遭罚款$3000

近年不少内地旅客受「小红书」分享香港郊野美景影响，假期涌入西贡咸田湾及西湾一带露营，令营地超负荷运作，垃圾满地、非法生火等破坏环境行为，造成严重「露营之乱」。渔护署发言人回应时，内地劳动节黄金周期间，该署已按管理计划加派人员日夜巡逻及驻守西贡东郊野公园内的热门露营地点，包括咸田湾营地等，并利用无人机及闭路电视系统等科技协助监察及评估有关营地的使用情况。

一人随处弃置垃圾 遭发定额罚款通知书

昨日（5月1日）晚上巡逻期间，该署人员在咸田湾营地发现有个别露营人士生火煮食，已主动提醒有关人士小心用火及保持环境清洁，以及向一名涉及随处弃置垃圾的违规人士采取执法行动。

5月1日晚上两个营地共借出5个小型炉火架

此外，在4月30日至5月6日期间，渔护署除有员工及承办商在营地外，亦试行在咸田湾及湾仔营地为露营人士提供小型炉火架借用服务，期望与露营人士共同保持营地环境洁净。该署在5月1日晚上两个营地共借出5个小型炉火架。

四个大型垃圾筒 只有其中两个满溢

就咸田公厕外的垃圾收集情况，该署留意到设置在该处的四个大型垃圾筒，只有其中两个满溢，另外两个则仍有充裕空间收集垃圾，该署职员及承办商会提醒露营人士善用营地的垃圾收集设施，并将垃圾包好才丢弃，以免引起环境衞生问题或吸引野生动物滋扰。

黄金周假期期间，该署会继续加强咸田湾营地等热门地点的巡逻、宣传教育及执法等工作，以确保郊野环境清洁及保护自然生态。

西贡咸田湾的沙滩范围位于西贡东郊野公园内，是该署指定的露营地点(即咸田湾营地）。根据《郊野公园及特别地区规例》( 第208A章），在郊野公园及特别地区范围， 露营人士可在指定露营地点 （包括咸田湾营地 ）内生火或用火，惟需格外小心，避免影响周边植被或对其他游人造成危险。

虽然郊野公园的户外范围（ 包括咸田湾营地 ）并非法定禁烟区，惟吸烟人士应妥善处理烟蒂，保持郊野环境清洁。任何人在郊野公园随处弃置垃圾（包括烟蒂），可被检控或被处定额罚款3,000元。