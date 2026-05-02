五一黄金周｜旅游专员视察多个主要旅游景点 料98万内地旅客访港

一連5日的内地勞动节黄金周昨日（5月1日）展开，旅游事务专员张冯泳萍今日（2日）到访多个主要旅游景点，包括山顶缆車及「旧城中环」路线，视察人流管理措施及旅客活动情况；她亦视察了水上的士、观光巴士站、天星码头及旅发局九龍旅客咨询中心，了解相关配套与旅客服务设施的运作。

料逾800团内地入境旅行团访港

张冯泳萍亦实地了解旅监局人员在景点协助分流内地旅行团的工作，以维持良好秩序，避免人流挤塞。旅监局工作人员亦向市民及旅客派发宣传单张，呼吁切勿光顾无牌服务。政府预计在内地劳动节黄金周期间，约有98万内地旅客到访香港，包括逾800团内地入境旅行团。

各主要旅游景点及其他接待旅客配套服务整体运作畅顺

目前，各主要旅游景点及其他接待旅客的配套服务整体运作畅顺。在人流高峰时段，多个景点已适时调配人手及资源，加强服务并协助疏导人流。为方便旅客及市民规划行程，旅发局已推出专页，提供实用旅游资讯，并实时更新本港多个热门景点，包括香港迪士尼乐园、香港海洋公园、山顶缆车、昂坪360缆车、香港摩天轮及天星小轮的轮候时间。

旅监局黄金周期间持续加强巡查

旅监局在黄金周期间会持续加强巡查，并联同入境事务处等执法部门，于西九文化区、香港故宫文化博物馆、尖沙咀钟楼、星光大道及黄大仙等热门景点进行联合行动，严厉打击非法导游及领队。此外，政府对威迫购物行为采取零容忍态度，并会严厉打击违规行为。旅行代理商和导游均有责任保障入境旅行团的旅客安全和利益，包括不会受制于威迫购物等不良作业行为。如旅客遇到不当对待，可致电旅监局热线（3698 5900）举报或报警寻求协助。