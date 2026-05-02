五一黄金周︱渔护署总结首日各主要景点情况 共发逾300口头劝喻 整体秩序、衞生良好

昨日（5月1日）是内地劳动节长假期第一日，渔护署按管理计划于各主要景点进行巡逻、宣传教育，加强设施的清洁及管理，增派人员于热门营地提醒游人露营及亲海礼仪及守则。

1.西贡东坝 : 5,700人次到访 一度实施人流管制措施 整体秩序良好

渔护署于黄金周期间增派人手巡逻及执法，并加强宣传教育，提醒访客注意行山安全，亦应用科技，在破边洲观景台上空监察及广播，提醒游人切勿跨过围栏。

西贡东坝一带昨日约有5,700人次到访，人流状况一度达到非常繁忙，渔护署于早上11时至下午3时于破边洲观景台实施人流管制措施，人员于山径出入口及观景台维持秩序及管理人流，游人均配合现场工作人员的指示耐心等候，整体秩序良好。

2. 西贡东郊野公园露营地点 : 约1100帐篷 秩序、衞生情况良好

渔护署按计划加强西贡营地一带的清洁及垃圾处理工作，加派人员日夜巡逻及驻守咸田湾营地、西湾营地及浪茄湾营地，除向露营人士加强宣传教育露营礼仪及守则，亦对违规行为进行执法。渔护署亦以无人机同闭路电视系统协助监察营地情况。

据现场人员观察，昨晚西贡浪茄湾营地、西湾营地同咸田湾营地一共约有1100个帐篷。露营人数较多，但昨晚至今天早上，各露营地点的秩序及衞生情况良好，现场情况与计划预计的情况相若。

3.西贡桥咀洲 : 人流达3,000人 发出300次口头劝喻

渔护署按计划执行各项措施，包括安排人员于海岸及热门浮潜位置加强巡查，并联同世界自然基金会香港分会(WWF)进行宣传教育，提醒游人遵守「珊瑚友善路线」，以免误踏珊瑚，亦不应喂饲及采集海洋生物 。渔护署亦以无人机监察岛上访客活动情况。此外，渔护署联同警务处、海事处及食环署展开联合巡逻，维持秩序及提醒访客切勿乱抛垃圾。

昨日（5月1日）上岛人流比预期多，约3,000人，渔护署已作即时调配，增派前线人手，岛上人流秩序大致良好。于桥咀洲巡逻期间，现场人员共向游人发出约300次口头劝喻。

4.大屿山水口 : 约1,000人到访 发出约40次口头劝喻

渔护署继续联同香港海洋公园保育基金，于水口进行公众教育活动，包括设置教育摊位，向游客分享保护马蹄蟹及海岸环境的资讯；亦于沙坪巡逻及派发保育宣传单张。渔护署更利用人流计数器及无人机，监察沙坪的访客流量。

昨日水口有多批游客到访，合共约1,000人，人流比预期多，整体秩序良好。现场人员于巡逻期间共向游人发出约40次口头劝喻。

渔护署会继续密切监察各主要景点未来数日情况，并执行所有管理措施至黄金周完结。

图片:渔护署fb

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