Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝

社会
更新时间：14:42 2026-05-01 HKT
发布时间：14:42 2026-05-01 HKT

铜锣湾地标时代广场近年人流稀少，近日被指成死城，即使周末亦人流冷清，网民更形容其「静过图书馆」。今日（5月1日）为五一黄金周长假期首日，《星岛头条》记者到铜锣湾了解，发现区内整体消费及旅游气氛畅旺，惟时代广场完全未能受惠于黄金周人流，商场内外依然水尽鹅飞，与区内其他商场及旅游热点形成强烈对比。

记者正午时分于时代广场所见，地下及一楼的中高档名店区域顾客寥寥可数，多间店舖内仅得两至三名顾客，商场中庭位置亦人流稀疏，商场扶手电梯及高层零售楼层同样寂静。露天广场及大型电视屏幕下方仅有零星市民坐下休息，场面空荡。

商场食肆座无虚席

相比之下，铜锣湾街道上则人头涌涌，大部分店舖内均有一定人潮。离时代广场仅数街之隔的崇光百货及希慎广场，商场地面层及出入口附近人流密集。崇光百货地下的电梯口处出现排队人龙，化妆品及生活百货楼层同样人头涌涌，店舖内顾客挤拥。希慎广场各楼层亦有一定旅客，电梯上落人流不绝。此外，皇室堡商场同样人头涌现，地下市集及出入口处满布人流，食肆位置座无虚席。数个商场对比之下，时代广场明显较为冷清。

蛋挞店外现长人龙

至于区内其他旅游热点，同样迎来畅旺人流。著名蛋挞店门外排起长长人龙，白沙道一带人流不绝，部分潮流服饰店外更见排队等候入内的顾客，人龙长度甚至达半条街。

记者：郭文卓
摄影：苏正谦

相关新闻：

五一黄金周｜西九龙高铁站人头涌涌 大批内地旅客访港

五一黄金周｜西贡东坝迫爆 麦理浩径人流不绝 破边洲实施人流管制
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
6小时前
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
即时中国
4小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
7小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
7小时前
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
21小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
8小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
旅游
7小时前
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
影视圈
5小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
11小时前