五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝

铜锣湾地标时代广场近年人流稀少，近日被指成死城，即使周末亦人流冷清，网民更形容其「静过图书馆」。今日（5月1日）为五一黄金周长假期首日，《星岛头条》记者到铜锣湾了解，发现区内整体消费及旅游气氛畅旺，惟时代广场完全未能受惠于黄金周人流，商场内外依然水尽鹅飞，与区内其他商场及旅游热点形成强烈对比。

记者正午时分于时代广场所见，地下及一楼的中高档名店区域顾客寥寥可数，多间店舖内仅得两至三名顾客，商场中庭位置亦人流稀疏，商场扶手电梯及高层零售楼层同样寂静。露天广场及大型电视屏幕下方仅有零星市民坐下休息，场面空荡。

商场食肆座无虚席

相比之下，铜锣湾街道上则人头涌涌，大部分店舖内均有一定人潮。离时代广场仅数街之隔的崇光百货及希慎广场，商场地面层及出入口附近人流密集。崇光百货地下的电梯口处出现排队人龙，化妆品及生活百货楼层同样人头涌涌，店舖内顾客挤拥。希慎广场各楼层亦有一定旅客，电梯上落人流不绝。此外，皇室堡商场同样人头涌现，地下市集及出入口处满布人流，食肆位置座无虚席。数个商场对比之下，时代广场明显较为冷清。

蛋挞店外现长人龙

至于区内其他旅游热点，同样迎来畅旺人流。著名蛋挞店门外排起长长人龙，白沙道一带人流不绝，部分潮流服饰店外更见排队等候入内的顾客，人龙长度甚至达半条街。

记者：郭文卓

摄影：苏正谦

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