医管局优化公立医院探访安排 儿科将由每日4小时延长至24小时

【医管局/医院/探病/延长】医管局将进一步优化公立医院探访安排，其中儿科、复康/疗养 、护养服务 、以及纾缓治疗/宁养病房的探访时间将延长。医院管理局总护理行政经理唐华根表示，相关病房约168个，占医管局整体病房数目约20% ，当中儿科病房将由现时每日至少4小时探访时间，改为24小时均可探病；复康/疗养、护养服务、以及纾缓治疗/宁养病房则统一延长至每日9小时。各医院联网会按实际情况分阶段推行新安排，目标在7月底前全面实施。

医管局优化医院探访安排 延长探病时间

唐华根表示，持续发展专责小组早于2023年提出加强「病人为本服务」，其中包括把探访时间延长至4小时或以上，以及提供更具弹性的探访安排。经去年第三季再度检视后，医管局决定进一步优化安排，包括延长探访时间。计划延长探访的病房包括儿科、复康/疗养 、护养服务 、以及纾缓治疗/宁养。其中儿科病房将由现时每日至少4小时探访时间，改为24小时均可探病，而原有「一位照顾者可24小时在床边陪伴」的安排则维持不变。至于是否等同容许有多余一位的照顾者在床边陪伴，唐华根表示，需视乎个别病房与家属之间的协调安排。

左起：东华三院冯尧敬医院护理总经理卢丽珠、医院管理局总护理行政经理唐华根、沙田医院内科及老人科部门运作经理张淑宜。蔡思宇摄

至于复康/疗养 、护养服务 、以及纾缓治疗/宁养病房，现时每日探访时间大多为5至6小时，新安排将统一延长至9小时。若家属需在探访时间以外探访，医管局亦会实行酌情及弹性安排。唐华根表示，各医院联网会按实际情况分阶段推行新探访安排，其中九龙中和新界西联网预计分别于5月2日及4日开始推行，整体目标是在今年7月底前于公立医院全面实施。

急症病房探访安排维持不变 会持续检讨及评估

他指出，急症病房的探访安排将维持现时每日4小时不变，但医管局会持续检讨及评估相关运作，不排除日后也会有空间进一步延长。其他现行规定亦会维持，包括进入病房须佩戴外科口罩、每名病人同一时间最多可有两位探访者在床边探访（期间可换人）等。由于不同病房的实际探访时段或有差异，家属如有疑问可向病房职员查询。

有个别医院早前已推行延长探访等安排。东华三院冯尧敬医院为专注于老人服务的延续护理医院，主要为内科、矫形外科病人提供复康及疗养服务。护理总经理卢丽珠表示，医院于去年4月开始推行特别探访安排，探访时间延长至上午11时至下午9时。新措施对病人及家属带来不少正面影响，包括家人及陪伴者可更弹性地安排探访，亦能加强对病人的情感支持，减少孤独和不安情绪等，对病人复康有正面作用。

作为复康医院的沙田医院，其普通内科及外科复康病房已推行弹性探访安排。内科及老人科部门运作经理张淑宜表示，在落实医管局最新延长探访时间安排的同时，医院亦会保留现行的弹性探访元素，务求以宽松方式回应家属需要。她预料，新安排将为病人家属及照顾者带来更大便利，尤其是需要上班或上学的家属，可更从容地安排探访时间。

记者：蔡思宇

