宏福苑听证会︱市建局 : 政府从未要求「反围标」 不敢提供顾问参考价因怕抵触《竞争法》

大埔宏福苑大火，引发社会关注大维修工程的围标问题。市建局楼宇复修部总监王思敬今日在宏福苑听证会作供时表示，市建局于2016年成立「招标妥」，目标是旨在减低楼宇业主及法团面对围标风险。他表示，市建局一直与廉署( ICAC )及竞委会紧密联系，市建局亦定期向廉署及竞委会提交招标报告及纪录，供对方作分析。杜淦堃问到市建局在「反围标」工作上是否担任重要角色，王思敬重申政府从未要求市建局打击围标或「反围标」，强调市建局工作是「减低被围标风险」，市建局人员并无资源及能力进行围标侦察工作。

王思敬同意，「招标妥」无就工程顾问（RI）招标给予意见，亦无就顾问费作评论。杜淦堃展示一份市建局提交的报告，当中提到有围标现象，是RI以不合理低价中标后，再高价向承办商（RC）批出工程。王同意「招标妥」无法处理有关RI、RC及法团之间可能出现的内部串谋行为。

市建局列中位数 「旁敲侧击」地让业主思考投标价是否合理

杜续指，据竞委会数据，有超过65%RI投标价格低于成本，质疑市建局为何明知如此大量不合理的投标价，但没有向居民及法团提供意见。王思敬解释，市建局作为公营机构，按照守则要保持中立不能作出评论，不然有可能会被告。他又指，市建局在2019年把「招标妥」扩至招标RI时有设立「衡工量值表」，列出入标者安排的人数、施工日期等，同时列出中位数，「旁敲侧击」地让业主思考，例如「用4.5万元安排3工日，做晒8栋大厦合唔合理？」但不会亦不能直接告之对方，4.5万元入标并不合理，因为已涉及评论。

不提供顾问参考价格 市建局：怕抵触《竞争法》

至于市建局为何不提出RI的建议参考价予业主，王思敬解释，一来，不同年资的RI价格差距太大；二来，不同于工料、工程费用等，有政府等具公信力的价格公开作参考，但市面上RI没有公信力价格作参考。他提到，其实测量师学会早于2016年曾尝试把不同年资的RI价格在网上公开；但公开不久后，便因为竞委会提醒或抵触《竞争法》而下架。他指见有此先例，故市建局亦没有提供参考价格，但同意未曾就此询问竞委会意见。

委员会主席陆启康表示，事实上很多居民都希望获得有关价格的资讯，但同意事涉《竞争法》，冀竞委会代表能思考，如何在不违例下让市民知悉资讯。

记者：赵克平、陈俊豪

摄影：刘骏轩

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