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保监局董事涉逼保诚聘媳妇 两婆媳串谋公职人员行为失当等罪脱 官：公众求职机会未受剥夺

社会
更新时间：16:03 2026-04-30 HKT
发布时间：16:03 2026-04-30 HKT

61岁保监局前执行女董事许美莹涉以公职施压，胁迫保诚以高薪聘请其32岁媳妇，而媳妇亦涉在商讨薪酬期间，声称能为保诚提供保监局的内部消息，遭廉署起诉。二人早前否认串谋公职人员行为失当等罪受审，屈丽雯裁判官今在东区裁判法院裁决时指，女董事在本案中希望为媳妇谋取更高的薪酬待遇，而媳妇的申请没有偏离常规申请程序，女董事只是想为家人加强待遇，公众的求职机会没有受到剥夺，未必对公众构成实际损害，终裁定二人罪脱。

两名女被告依次为，61岁前保险业监管局执行董事许美莹，及其任职数码策略顾问的32岁媳妇陈芷慧，同被控一项串谋公职人员行为失当罪，即于2022年9月21日至2023年3月10日一同串谋利用或允许他人利用许的公职，意图胁逼或诱使保诚有限公司及保诚保险有限公司聘用陈，并以更高的薪酬待遇聘用陈；许另被控一项交替控罪、即公职人员行为失当罪，控她不当地利用其公职，及没有避免利益冲突及向保监局申报利益冲突。

案件编号：ESCC637/2024
法庭记者：黄巧儿

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