居屋、绿置居、白居二2025｜今起接受申请 不少市民首选启德启阳苑 形容若抽中「好似中六合彩」

新一期居屋、绿置居及白居二今（30日）起接受申请，为期3个星期。在乐富的房委会客务中心，不少巿民到场递交申请表或领取参考资料。有市民心仪启德启阳苑，认为市区单位交通方便，靠近返工地点，但竞争激烈，形容若能抽中「好似中六合彩」。

心仪3、400平方呎两房单位

现居新界东北的颜小姐表示，今次是首次申请，最心仪启德启阳苑，主要因为在东九龙返工，「近啲返工方便好多」。她计划与家人以非核心家庭申请两人单位，指抽签机会较低，「可能要靠后啲，冇咁易中」，形容若能抽中「好似中六合彩」。她希望选择约三、四百平方呎的两房单位，至于楼价，她笑言要视乎「自己可以凑到几多钱」，但整体仍属可接受。

竞争激烈再接再厉搏一搏

居于观塘的沈女士表示，上一期已参加抽签，但抽签排位太后无法选择到心仪单位，所以今期再度尝试。她希望能抽到市区单位，最心仪启阳苑，并指不会考虑新界北等偏远地区，「虽然那边单位较大、价钱平啲，但太远啦，我喺市区返工」。她计划申请两至三人单位，倾向选择三百多平方呎的细单位，认为价钱较能负担。她指今期竞争激烈，「难抽，但都系搏一搏」。

首选锦田汇熙苑方便上班

一家四口的唐小姐则首选锦田汇熙苑，因为子女现时在粉岭、上水一带就读，「坐一程车都到」，亦方便夫妇上班。她指由于申请顺位排在长者及育有婴幼儿的家庭之后，能否抽中仍属未知，惟希望选择面积较大的单位，但要兼顾预算，「低层会平啲，有机会就可能拣低层」。她指其他地区部分地点太贵，或交通不便，相比之下汇熙苑靠近地铁站更方便。

新一期居屋5个项目为启德启阳苑、将军澳影辉苑、屏山朗风苑、锦田汇熙苑及东涌裕丰苑，合共提供近7000个单位，售价150万至480万元。而绿置居九龙湾盛致苑提供逾800个单位，售价168万至354万元。居屋及绿置居分别会于年底及下半年开始拣楼，其中2000个单位以特设销售计划形式，供已出售业权的宏福苑业主选购。

记者：蔡思宇

摄影：何健勇

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