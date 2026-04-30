大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第21场听证会，亦是第三轮听证会的第7场会议。听证会将传召3位证人，均来自市区重建局，包括市建局楼宇复修部总监王思敬、助理经理任立贤和个案经理陈日豪。

4月30日听证会重点：

市建局代表指，「招标妥」在工程顾问鸿毅的招聘上没有角色，对于聘请注册检验人员（RI）亦不知情，直认就算顾问的出价不合理，亦不会介入

委员会代表杜淦堃认为，如顾问RI以不合理低价接取工程后，便能为承建商（RC）谋取暴利，市建局实际上也是无法阻止类似的围标行为

市建局代表承认，工程顾问不会对工程中的额外项目「有冇需要」作评估，直指这不属于顾问的审视范畴

居民曾电邮市建局质疑宏业围标，但市建局代表指投诉内容不属市建局「招标妥」范围，亦冇主动转介机制

居民投诉鸿毅与宏业「打龙通」，市建局回复指不会介入业主拣选承建商行为，着对方「自行向工程顾问（鸿毅）查询」

杜淦堃质疑市建局3间独立顾问公司身份一直互换，「今日做球证看管球员，第二单工程去做球员，交由另一个球证看管」

市建局代表指，政府从未要求市建局打击围标或「反围标」；不提供顾问参考价格是因为怕抵触《竞争法》

宏福苑听证会︱市建局代表：「招标妥」推出是由乱及治 「加强版」则是由治及兴

【17:20】王思敬在作供尾声，主动就今次事件向宏福苑受灾的灾民致以深切慰问。他表示会坦诚接受独立委员会的批评及日后对「加强版招标妥」的建议。他形容「招标妥」的推出是「由乱及治」，而「加强版招标妥」则是「由治及兴」，表示愿意投放最大的资源和决心，希望可令维修市场拨乱反正。

委员会主席陆启康坦言，听完市建局连番以角色限制、无主动调查责任及资源不足作解释，感觉到当局处境犹如「难为了家嫂」。他指，理解当局有难处，但提醒经历今次火灾后，公众对「招标妥」期望将更高，表示「我哋唔想再听到『资源唔够』等等理由」。陆启康最后提醒王思敬「唔好下巴轻轻」，期望市建局真的可以杜绝围标行为。

王思敬也承认，「招标妥」是2016年的产物，以今时今日的视野回看确实有不足之处。他即场交代即将推出的「加强版招标妥」，包括未来会设有背景审查的预审名单，警方及ICAC会预先查审承建商的操守（Integrity）有相当水平，亦会定期与执法机构交流情报。另一方面，市建局亦将设团队，亲自审阅所有标书，例如宏福苑个案中的57份标书，并向居民推荐最好的3间公司，避免过往顾问与承建商「打龙通」情况。

不过，王思敬坦言市建局也有掣肘，指当局「管唔到业主同管理公司嘅不正当行为」，亦无力处理有人利用「授权票」操控结果的情况。他以警队作比喻，指香港拥有最优秀的警察，但也无法保证街上没有人打劫。因此，他称不敢百分百保证市场绝无围标等行为，但期望能大大增加不法分子的「揾食难度」，令围标集团知难而退。

宏福苑听证会︱委员会引穗禾苑事件 批市建局3间独立顾问公司身份一直互换

【16:35】杜提到大埔区议员黄碧娇曾指，若维修延期，市建局资助会扣减两成，因此游说居民不要「踢走」旧管委会。王思敬否认此事，重申只会出现因为延期取消申请，或经独立顾问确认合符所需条件后发放原有资助金额。

【15:57】市建局楼宇复修部总监王思敬作供。「招标妥」于2015年翠湖花园围标事件后出台，目标是透过电子招标平台及委聘独立顾问，协助业主减低围标风险。杜淦堃指，市建局自2017年起，以「价低者得」方式选出3间建筑测量顾问公司，包括BSC、KC Surveyors，以及宏福苑事件当中的富邦，轮流派往参与「招标妥」的屋苑担任独立第三方角色，负责审核屋苑自行聘请的工程顾问（RI）及承建商（RC）。

不过，杜淦堃质疑这3间受聘于市建局的独立顾问，同时亦在市场上以私人身份接洽其他屋苑的RI工程。他问王思敬市建局会否允许「BSC做独立顾问，然后容许富邦做RI？」王思敬答「是有机会」，但「唔记得」；杜反驳「不是有机会，而是有发生过。」

杜淦堃引用2022年令社会瞩目的火炭穗禾苑事件，指当时正是「富邦」同时担任「招标妥」独立顾问，又疑与承建商有关，反问「咁大件事你无理由唔知？」王思敬支吾以对。

杜淦堃举例指：「第一单工程你（独立顾问）做球证去看管啲球员；但到第二单工程，你却去做球员，交由另一个球证去看管」，形容3间独立顾问公司身份一直互换，问到观感上会否有问题，王思敬终承认：「同意呢个我们可以改善。」

王思敬亦解释，独立顾问按程序须先申报涉事法团有否利益冲突，而富邦的职员也要申报 ，他指与ICAC也保持密切联络，「若ICAC发现有古惑，是可通知市建局行动。」

王恩敬：政府从未要求市建局「反围标」

王思敬表示，市建局于2016年成立「招标妥」，旨在减低楼宇业主及法团面对围标风险。他表示，市建局一直与ICAC及竞委会紧密联系，市建局亦定期向ICAC及竞委会提交招标报告及纪录，供对方作分析。杜淦堃问到市建局在「反围标」工作上是否担任重要角色，王思敬重申政府从未要求市建局打击围标或「反围标」，强调市建局工作是「减低被围标风险」，市建局人员并无资源及能力进行围标侦察工作。

王思敬同意，「招标妥」无就工程顾问（RI）招标给予意见，亦无就顾问费作评论。杜淦堃展示一份市建局提交的报告，当中提到有围标现象，是RI以不合理低价中标后，再高价向承办商（RC）批出工程。王同意「招标妥」无法处理有关RI、RC及法团之间可能出现的内部串谋行为。

杜续指，据竞委会数据，有超过65% RI投标价格低于成本，质疑市建局为何明知如此大量不合理的投标价，但没有向居民及法团提供意见。王思敬解释，市建局作为公营机构，按照守则要保持中立不能作出评论，不然有可能会被告。他又指，市建局在2019年把「招标妥」扩至招标RI时有设立「衡工量值表」，列出入标者安排的人数、施工日期等，同时列出中位数，「旁敲侧击」地让业主思考，例如「用4.5万元安排3工日，做晒8栋大厦合唔合理？」但不会亦不能直接告之对方，4.5万元入标并不合理，因为已涉及评论。

不提供顾问参考价格 市建局：怕抵触《竞争法》

至于市建局为何不提出RI的建议参考价予业主，王思敬解释，一来，不同年资的RI价格差距太大；二来，不同于工料、工程费用等，有政府等具公信力的价格公开作参考，但市面上RI没有公信力价格作参考。他提到，其实测量师学会早于2016年曾尝试把不同年资的RI价格在网上公开；但公开不久后，便因为竞委会提醒或抵触《竞争法》而下架。他指见有此先例，故市建局亦没有提供参考价格，但同意未曾就此询问竞委会意见。

委员会主席陆启康表示，事实上很多居民都希望获得有关价格的资讯，但同意事涉《竞争法》，冀竞委会代表能思考，如何在不违例下让市民知悉资讯。

王思敬强调，只要RI或RC犯下《防止贿赂条例》或《竞争法》，便会从「招标妥」的登记册中除名。杜问到，委员会只找到一宗ICAC名为「火网」的行动中，有承办商因此而被除名，问到是否还有其他案例，王称「唔确定」。另外，大火前RI或RC登记「招标妥」时不用提交诉讼纪录，王说其实在大火前，市建局已与发展局就第三轮「楼宇更新大行动」设立「预审名单」，要求登记承办商5年内无被检控，当时曾打算扩展，但承认以前无时间表。至于大火后，市建局已计划推出加强版「招标妥」。

市建局楼宇复修部总监王思敬到场作供。

宏福苑听证会︱居民质疑鸿毅与宏业「打龙通」 市建局着「问返鸿毅」

【15:10】市建局楼宇复修部助理经理任立贤作供时，杜淦堃展示一封由宏福苑业主李先生于2024年8月写给任立贤的电邮。李先生在电邮中投诉评标准则极不合理，指「鸿毅」有为承建商「宏业」「度身订造」之嫌，直指明显是「有心人想帮朋友、想帮友好关系者取得突出成绩，是赢在起跑线的完美示范」。

任立贤当时的书面回复称，评标准则由工程顾问拟定，市建局受《防止贿赂条例》规管，不会作出任何影响业主拣选承建商的行为，只会考虑有关内容会否对资助计划有所抵触，故不会对评标内容给予建议或意见，着李先生「自行向工程顾问（鸿毅）查询」。

杜淦堃表示居民指控鸿毅就评标准则、评标内容造假、担心与承建商宏业「打龙通」，反问「你（市建局）叫佢去向鸿毅查询 ？」

杜淦堃问任立贤「而家睇返个答复，唔觉得有问题咩」，又质疑跟《防止贿赂条例》有何关系。任回答：「我都唔知自己当时点解会咁写。同防止贿赂条例有关」。被问到这是否市建局一贯答复，他则指是「case by case」，视乎每个个案不同，坦言当时无其他渠道可告诉业主怎样处理，故建议业主先向顾问公司查询，或向相关政府部门投诉。

去信市建局的业主李先生在信中质疑由工程顾问鸿毅提交的「承建商投标分析报告」（TAR），质疑当中的评标准则极不合理，例如轻易取得强积金证书等文件即可获取大量分数（8分），但要求极高规格的「最少一份逾一亿元合约」却只占5分。

宏福苑听证会︱居民投诉宏业疑围标 代表指不属市建局「招标妥」范围

【13:45】就承建商评标准则框架部分项目有问题，陈日豪指市建局不会评论，也不会提出意见，称「唔想俾人觉得有偏颇」。就评标标准，杜淦堃质疑，是否即使完全不合理的准则，「要求个承建商高大靓仔，市建局都唔会理？」 陈日豪回应指，由于评标框架和准则是由工程顾问与法团讨论后所得出，故从市建局角度，会相信顾问，不会评论或质疑其专业性，会交由工程顾问与法团自行决定。

2024年市建局收到居民投诉资料，市建局回复「市建局不会取代屋苑工程顾问责任，如对屋苑工程顾问或服务质素有意见，可向相关部门提出」。杜淦堃问应由哪个部门负责，陈日豪指应转屋宇署。杜质疑「为何不主动转介？」陈回复「居民应该唔难谂到系屋宇署」，引起现场哗然。他随后解释称没有正式转介机制和渠道。

杜淦堃再追问，承建商宏业在翠湖花园和元朗一栋大厦已引起围标质疑，直言「都唔系今日先知有问题」，加上已有业主向市建局发电邮怀疑宏业存在围标情况，问市建局为何视而不见。此外，有居民再发信指控有投标的公司私下去信法团拉票、质疑有否黑箱作业和是否按公平原则进行。陈日豪则答，投诉内容不属市建局「招标妥」范围，同意即使标书内容不全面或有误导性，也只能靠顾问，目前市建局未能解决问题。

在收到最终招标文件，陈日豪指市建局会确认标书是否符合要求，但就反围标以及工程费用当中的不合理，陈日豪再重申，市建局不会处理，会交由顾问的分析报告去检视有否围标。

宏福苑听证会︱市建局没参与鸿毅招聘工作 认不会考虑鸿毅出价是否合理

【11:45】聘请RC过程中，「富邦」测量师行的大维修工程费用评估为2.24亿元，与市建局在楼宇复修计划中为大厦提供的独立顾问初步估价约1亿元相差一倍有多。杜淦堃质疑为何相差甚远，陈日豪指情况属常见，因为初步评估报告仅依赖第三方进行「目视」检查，以评估需要修葺的项目；但到草拟标书阶段，工作范围往往比初步评估大得多，例如有专为该屋苑而设的维修项目，故两份报告并非「apple to apple」。

既然分别如此之大，杜淦堃反问「咁初步估价有乜意义？」陈日豪不同意，指当局会向居民解释初步估算是「好粗略」，但不代表无用。

杜淦堃亦关注防贪及工程过度膨胀的问题，问及当独立顾问评估草拟标书时，除确保工程符合「强制验楼令」要求外，会否进一步审视某些「非选择性的项目」是否「多余」或无必要。

陈日豪承认，顾问不会对额外项目「有冇需要」作评估，指只要满足到目标、解除强制验楼令便可，不会告诉法团「并非强制验楼令范围而不准做」。杜淦堃追问，若有项目看似必定要做，但实质上是多余及不需要，顾问是否也不会考虑剔除；陈日豪同意有关说法，承认这不属于独立顾问的审视范畴。

证人市区重建局楼宇复修部个案经理陈日豪。

宏福苑听证会︱市建局认为鸿毅出价低但合理 因前期曾担任检测工作

【11:30】根据杜淦堃展示由市建局制作的宏褔苑工程顾问「招标摘要」表显示，表上列出各入标者的投标价等。文件显示，RI投标价格差异相当大，最贵的总价高达208万元，而最低的入标价仅4.5万元，陈日豪认为情况常见，背后原因包括新取牌人士或宁愿以极低价中标以换取经验等。

至于鸿毅的入标价为30.8万元，加上较早前鸿毅以约24.8万元成功投中担任检测工作，陈日豪认为鸿毅合共50多万的总价合理。他解释，根据市建局内部数据，一般1000伙以上的屋苑维修，RI总价格大约落在68万元，鸿毅出价虽较低，但对方指是因为前期担任了检测工作，故后面顾问费可相应减少；不过，市建局当时并没有向法团分析及解说鸿毅出价是否合理。

杜淦堃质疑，宏福苑是近2000伙的大型屋苑，所需工时、资源也更多更长，鸿毅以较低价入标「除返开每日收200蚊」，是否不合理。陈日豪同意，市建局不会考虑RI出价的合理性，亦不会就聘请RI方面评估背后的围标风险，重申市建局在权责有限，亦无执法能力，只能根据发放资助的前提下，要求法团透过电子平台向承建商（RC）招标，并不包括工程顾问（RI）。

杜淦堃续问到，如果有RI以不合理低价接取工程后，便能为RC谋取暴利，而市建局貌似无法阻止类似的围标行为。陈日豪部分同意，重申「招标妥」在防止有人以收行政费、派人驻守入标箱等阻挠投标行为，已能一定程度上有效阻止RC围标行为；至于RI方面，他认为市民普遍有「价格先决」的倾向，即使背后有怀疑不合理情况仍决定是「价低者得」，本就无法100%防止低价投标的围标情况。杜认为，此说法正反映市民对投标价格缺乏专业判断，更突显市建局在评标工作上的角色重要性。

为何不帮市民把关？ 市建局：不能干预业主招标过程

【10:30】市建局楼宇复修部个案经理陈日豪供称，市建局当年的「招标妥」服务范围，不包括经电子平台聘请注册检验人员（RI）及工程顾问，即鸿毅。他重申，市建局没有参与RI招聘工作，同意不会考虑鸿毅的投标价格是否合理，亦同意不会考虑若有RI以不合理低价中标后，会否为承建商谋取暴利。委员会代表资深大律师杜淦堃质疑，若市民本身缺乏专业知识断定低价背后是否涉及围标，市建局为何不能代为把关，陈日豪指市建局有根据标书数字背后作出相应解释，但强调不能干预业主招标过程。

宏褔苑早于2016年收到验楼令后，于2018年与市建局签订服务协议，启动「招标妥」流程处理楼宇维修。由2019年起跟进宏褔苑个案的陈日豪供称，早期「招标妥」的服务范围仍未涵盖聘请RI，市建局在宏褔苑招标工作的角色主要是透过电子平台聘请承办商，即宏业；而前期则主要是协助法团透过「自助工具」聘请RI。

陈日豪解释，市建局在聘请RI上主要协助包括提供范本文件、协助刊登招标广告、收取标书副本后整理并制作「招标摘要」表，并对「招标摘要」的数字细节，向法团作出解释。不过，他强调市建局在RI招标过程中「没有扮演任何角色」，并没有筛选投票者、没有出席投票面试，更没有向宏褔苑法团提供任何意见。

杜淦堃问到，资料显示市建局于2019年6月起，「招标妥」的服务范围已扩展至可透过电子招标平台聘请RI，陈日豪同意，并说当时曾就此询问过宏褔苑法团，是否需要有关服务，但对方当时称想用原有方法进行。

记者：赵克平、陈俊豪

摄影：刘骏轩