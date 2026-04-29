继父屡非礼强奸继女 磨下体逼手淫 7男陪审团裁定4罪成 押后5.28判刑

47岁继父12年前到广东度假时涉嫌非礼13岁继女，其后性侵情况日益加剧，更经常在寮屋强奸继女，直至2021年父女争执后，继女向男友透露事件而揭发。案件经过10日审讯后，7男陪审团退庭商议近3小时，裁定继父2项非礼、1项向16岁以下儿童作出猥亵行为及1项强奸罪成，1项强奸罪脱。高等法院法官李素兰把案件押后至5月28日判刑，以待索取女事主创伤报告。

控方开案陈词指，母亲与前夫育有1子1女，女事主X于2000年在香港出生，父母离异后由母亲抚养，母亲2007年在内地与被告P.S.再婚，并诞下两名儿子，母亲2011年取得单程证来港团聚，与被告及子女同住于新界一间寮屋。

继女为家庭经济哑忍至成年后揭发

被告2014年与家人回广东度假期间，涉嫌触摸当时年仅13岁的X乳房。翌年3月，被告在住所内以手指插入X阴道，翌月更爬到X身上摩擦下体，并多次要求她替自己手淫。至同年夏天，被告更进一步脱去双方衣物，企图性交，惟因X 未经人事而未能得逞。

此后被告变本加厉，经常强奸X，由于事主仍然在学，家庭经济依赖被告，而且X份属继女，不欲引起家庭矛盾，故X选择哑忍多年。直至2021年8月，X因父女争执而搬离住所。X其后向男友吐露多年受辱经历，男友随即寻求社工协助并报警。警方前年拘捕被告。

案件编号：HCCC241/2025

法庭记者