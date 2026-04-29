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冷锋杀到｜明早气温最低19℃ 一夜跌9℃ 周日有几阵骤雨及雷暴

社会
更新时间：15:44 2026-04-29 HKT
发布时间：15:44 2026-04-29 HKT

 【天文台/天气/冷锋/HKO/骤雨】一道冷锋正逐渐横过广东沿岸地区，天文台预料今晚渐转吹和缓至清劲偏北风，市区气温下降至午夜最低约21度，新界再低一两度。明早(4月30日)最低气温只有19度，按今日最高28度计算，温度在一日间跌9度。

天文台预计东北季候风会在明日为广东带来稍凉的天气，一道云带会在随后一两日覆盖沿岸地区。根据9天天气预报，明日气温介乎19至25度，初时有一两阵骤雨，早上显著较凉。日间短暂时间有阳光。吹北至东北风4级，间中5级。周五(5月1日)最低气温稍为回升至22度，最高气温有26度，大致多云。稍后有一两阵骤雨，吹东至东北风4级，离岸5级。至于周六(5月2日)气温进一步回升，气温介乎24至28度，大致多云，初时有一两阵骤雨。下午部分时间天色明朗。周日(5月3日)最高气温升至29度，大致多云，有几阵骤雨。初时短暂时间有阳光。稍后骤雨较多，局部地区有雷暴。

天文台又预计一股清劲的偏东气流会在下周中期影响广东沿岸。下周二(5月5日)短暂时间有阳光，气温介乎23至27度，周三(5月6日)气温同样是23至27度，短暂时间有阳光，有一两阵骤雨。

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