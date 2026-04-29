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弹珠机店│民青局：正检视「有奖娱乐游戏牌照」规管 下月咨询立法会

社会
更新时间：15:45 2026-04-29 HKT
发布时间：15:45 2026-04-29 HKT

近年夹公仔机和弹珠机店舖在香港「成行成市」，部分弹珠机店舖设有「赔率」及「积分」等功能，并以昂贵礼品作招徕，吸引市民甚至未成年人士终日流连，令社会关注该等「变相赌博模式及成瘾」等问题。民政及青年事务局局长麦美娟表示，政府正检视有关「有奖娱乐游戏牌照」的规管事宜，包括提问中提及有关「夹公仔机」的事宜，并将于下月就相关措施的建议咨询立法会相关事务委员会。

过去5年「夹公仔机」涉有非法赌博元素举报均属个位数

麦美娟书面回复立法会议员陈沛良查询时表示，民政事务总署辖下的牌照事务处于过去5年接获有关「夹公仔机」的举报中，涉及怀疑有非法赌博元素的个案分别有5宗、2宗、6宗、5宗及2宗。相关个案均已转交警务处跟进。警务处没有备存涉及夹公仔机店铺怀疑涉及非法赌博的其他相关数字。

海关在过去5年接获有关夹公仔机并涉嫌违反《商品说明条例》（第362章）的举报和执法数字，分别是18宗、16宗、86宗、158宗及171宗。

检控个案涉及《商品说明条例》第9（2）条有关「为售卖或任何商业或制造用途而管有应用伪造商标的货品」的罪行。4宗检控个案中，海关共拘捕5人，并于11间店舖内检获共49部夹公仔机。3宗定罪个案的判刑为社会服务令或监禁缓刑。

弹珠机店若提供奖品应领取相关牌照

麦美娟指，一般而言，若弹珠机店的营运涉及提供奖品，应领取相关牌照，并在营运期间遵守相关发牌条件。牌照处会按机制处理申请及相关查询，并在申请人满足相关发牌条件后批出牌照。至于个别处所是否需申领「有奖娱乐游戏牌照」，要视乎处所的实际营运情况。
　　 
若有任何违反有奖娱乐游戏牌照条件的情况，牌照处在核实情况后会就相关情况作出跟进，例如发出警告、吊销牌照等。现行的《条例》已明确指出任何未经批准的赌博活动，除在法例中列明的情况下，均属违法。《条例》的巡查及执法工作由警务处负责。警务处会就有关怀疑违反《条例》的弹珠机店舖进行调查，并在有需要时征询相关部门意见。

警务处一直积极打击非法赌博活动

在巡查、执法方面，警务处一直积极打击不同形式的非法赌博活动，包括通过既定策略打击非法赌博活动，并透过预防、教育、情报收集及执法四方面打击相关罪行。警务处亦一直积极跟进所有经不同渠道转介的有关各类非法赌博的投诉，且会调派人员进行巡查、调查、搜证等行动。
　　 
为提升资讯透明度，牌照处现时已将持有一年有效期「有奖娱乐游戏牌照」处所的资料上载到牌照处的网站，供公众查阅。同时，政府正检视有关「有奖娱乐游戏牌照」的规管事宜，包括提问中提及有关「夹公仔机」的事宜，并将于下月就相关措施的建议咨询立法会相关事务委员会。
 

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