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审计报告｜环保署智能厨余桶采购 两份类近合约金额差96％ 批低估私楼对回收桶需求

社会
更新时间：12:29 2026-04-29 HKT
发布时间：12:29 2026-04-29 HKT

审计署今日（29日）发表报告，发现环保署推行智能厨余回收桶服务时，采购工作存在漏洞，两份类近合约的金额差距高达96%。报告亦指部门严重低估服务需求，截至2025年10月，全港仅半数公共屋邨达到「一座一桶」的基础目标，与政策目标仍有445个回收桶的差距；厨余收集服务的质素监管不足，招标程序亦因评分制度不当而延误，整体工作进度与成效未如理想。

审计署：严重低估私人屋苑对智能厨余回收桶需求

审计署指出，环保署就智能厨余回收桶服务的采购工作存在改善空间，其中环境及自然保育基金于2023年6月及2024年12月，先后批出两期拨款以推行服务，惟环运会批出的两份服务合约（合约R及S），内容虽十分类似，但合约金额差距竟高达96%（260万元）。

此外，环保署亦严重低估私人屋苑对智能厨余回收桶的需求。在第一期招标工作中，原计划采购120个回收桶，但最终收到涉及710个回收桶的申请，反应远超预期，导致需在合约R下发出相当于原合约金额178%的更改令，金额达480万元。

厨余收集质素监管不足

审计报告亦批评，环保署对厨余收集服务的监管成效不彰。报告数据显示，有厨余处理设施接收的厨余中，惰性物料的重量占比由2021年的13%持续上升至2025年首季的29%，显示源头分类未有改善，直接影响处理效率。

报告认为，部门对服务承办商的监管存在漏洞，巡查机制缺乏统一指引，导致标准不一。更严重的是，承办商的表现评核报告拟备与批签过程出现严重延误，未能及时跟进服务问题，削弱了厨余收集服务的质素与公帑运用效益。

招标工作程序不当致延误

在服务合约的招标程序上，审计署揭示了程序不当及预算失准的问题。报告指，在「招标工作I」中，环保署的投标评审委员会未有遵从《财务通告》的要求，采用不正确的评分制度，其后虽作出修正，但已导致合约服务延迟最少4个月才展开。

与此同时，招标前的预算准确性亦备受质疑。在「招标工作V」中，三份合约的中标价较预算低43%至69%，反映部门在市场估价上出现严重偏差，并需多次延长现有合约以维持服务，拖慢了新服务的招标进度。

回收网络扩展进度未如理想

审计署发现，环保署扩展厨余回收网络的工作同样未达预期。截至2025年10月，全港仅半数公共屋邨达到「一座一桶」的基础目标，与政策目标仍有445个回收桶的差距。

而私人屋苑及乡村的资助计划，亦因申请处理时间过长（近半数个案需时超过180天），削弱了市民的参与意欲。部分公众回收点的服务时间过早结束，未能配合市民生活习惯。更重要的是，目前各回收桶的数据平台各自为政，环保署缺乏综合大数据平台作统一监察，不利于未来精准规划与资源投放。

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