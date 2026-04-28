港铁古洞站料如期明年底投入服务 首用AR「透视镜」巡查 误差少于10毫米

政府正全力推进北环线项目，当中东铁线古洞站于去年底完成平顶及安装所有月台幕门，展开机电及内部装备工程。港铁表示，现已接通车站电力及完成12组扶手电梯组件装嵌，并逐步展开列车动态测试，预计可如期于明年底投入服务，成为第100个服务市民的车站。

为提升建造效率及项目质素，古洞站是首个全面应用扩增实境（AR）技术进行智慧工地巡查的车站，同时采用建筑信息模拟技术（BIM），立体呈现车站所有建筑资讯，包括结构、设施及机电等。港铁公司项目执行主管——北环线（第一期）罗廸高表示，配合虚拟实境（VR）及扩增实境（AR）技术，前线人员及工程师可透过手机或平板电脑，直接将BIM模型叠加于工地现场，确认各种设施、装备及管道等装设位置是否正确，及早识别误差及修正，并全面监控工程进度与施工质量。

罗廸高称，相比以往使用纸本平面图纸（蓝图）及手动测量工具，新技术可大幅提升效率与精准度，误差少于10毫米，亦有助日后人员进行维修。当工程包含消防、灯光、假天花等多个工序，若缺乏良好配合，人员工作或会冲突；使用模型后，施工前已决定工程先后次序，可避免冲突，大幅减少重复时间。

以现时已装嵌4条扶手电梯的古洞站B出入口为例，罗廸高形容技术有如「透视镜」，可以清楚知道黄色「马仔」（用作吊运扶手电梯零件）的位置，日后将有假天花遮盖。工程完成后，整个模型会交付营运人员，日后若要维修或更换电梯，可透过平板电脑查看「马仔」位置，以便进行保养。同时，AR亦协助安装闸机、消防喉及告示等设备，「人员可即时将虚拟模型与真实环境重叠，检查装置位置是否准确、匹配」，若发现错位，团队可即时透过系统聊天室沟通，避免日后施工出现冲突。

此外，项目亦引入机械狗巡查工地、机械手臂协助钻孔及安装螺丝，并采用机电模组化合成技术，将大型组件预制后再安装，以提升安全与品质。

记者：何姵妤