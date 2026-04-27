五一黄金周︱入境处料600万人次出入境 5.3入境高峰达68.8万

内地劳动节黄金周（5月1日至5日）即将到来，由政务司司长领导的节庆安排跨部门工作小组今日（27日）公布，入境处预计黄金周期间有600万人次进出香港，当中约500万人次会经各陆路边境管制站进出。陆路出境高峰期为5月2日（星期六），出境人次约63.6万；入境高峰期为5月3日（星期日），料达68.8万人次。

罗湖、落马洲支线、深圳湾管制站最繁忙

入境处预计，在5月1日至5月5日的内地劳动节黄金周期间，约有600万人次经各海、陆、空管制站进出香港，当中约500万人次会经各陆路边境管制站进出。

处方预测，陆路出境高峰期为5月2日（星期六），出境人次约63.6万；而入境高峰期为5月3日（星期日），入境人次料达68.8万。罗湖、落马洲支线及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有24.6万、22.7万及17.2万人次出入境。

吁旅客善用「口岸通」

为应对假期期间的庞大客流，入境处已减少前线人员休假以弹性调配人手，并将加开检查柜枱及通道。同时，入境处会连同警务处、海关和港铁在罗湖管制站成立联合指挥中心，与内地部门紧密联系，确保过关人流畅顺。

当局呼吁旅客预早计划行程，并留意电台或电视广播的最新交通消息。市民及旅客亦可浏览保安局的「口岸通」一站式过关资讯平台，查阅各陆路口岸的实时轮候时间，以便规划行程。

入境处副处长视察多个口岸 确保黄金周运作顺畅

为确保黄金周期间出入境管制站运作顺畅，入境处副处长（管制、签证及证件）程和木与助理处长（管制）樊晓声，今日到罗湖、港珠澳大桥，以及高铁西九龙管制站视察，了解管制站应对假期出入境客流的准备工作，同时为管制站人员打气。

图片来源：入境处ig