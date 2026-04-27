李小龙佐敦故居原址办纪念览 全新一比一雕像永久安置 冀成旅游新热点

《李小龙：归来——85年后》展览今日（27日）于佐敦恒丰中心开幕，展出全新一比一比例李小龙雕像、未曝光照片及罕见海报等。立法会选委界姚柏良指，香港应进一步深度打造李小龙IP，落实「无处不旅游」。

恒丰中心位处李小龙童年居所Katherine Building原址，适逢李小龙1941年4月随家人返港85周年，展出全新一比一李小龙雕像「Be Like Water」，并精选来自私人珍藏的未曝光照片及罕见海报等，展期由今日起至5月31日，公众可免费入场。

策展人冀传递「李小龙是我们的」讯息

策展人伍常分享策展心路历程时指，最近美国拟将5月17日定为李小龙日，思考为何李小龙明明是香港人，美国却抢先一步设立纪念日。他希望藉展览传达「李小龙是我们的」的讯息。

姚柏良指，过去对于李小龙IP的推广仍然未够，认为李小龙是香港最引以为傲、最吸睛的IP之一，值得进一步深度打造。

姚柏良倡深挖香港特色文化IP

五一黄金周将至，姚柏良相信展览会成为游客打卡热点，指如今海内外旅客都喜欢深度旅游，要落实「无处不旅游」，就要挖掘香港特色，好好运用并向世界展现香港文化IP。

他表示，是次展览呈现了民间和商界如何共同打造香港特色IP，将历史文化元素融入购物活动，不但能吸引旅客来打卡，也能带动商场消费，从而落实「无处不旅游」，也能带动更多生意和经济效益。

展览一大亮点是一比一的李小龙全身像，伍常补充，虽然尖东已有一座李小龙像，但李小龙不只是武术家，同时也是哲学家与生活艺术家，期望新雕像能展现其「stay calm, remain calm（保持冷静）」的人生哲学，又指今次永久安置雕像是希望将这个历史性地点转化为香港文化旅游长期地标。

记者：周育莹

摄影：陈浩元