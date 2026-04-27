宏福苑听证会︱曾6次出席法团会议 民政处联络主任：无见过区议员带人针对居民

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（27日）举行第20场听证会，亦是第三轮听证会的第6场会议。听证会传召4位证人，包括时任大埔民政专员陈巧敏和大埔民政处联络主任（5A）柯炜妍都会作供。另外，屋宇署助理署长/强制验楼张玉清，以及屋宇署前高级屋宇测量师（屋宇管制）谢锦明都会出席作供；谢锦明曾于2023年4月25日至2025年7月6日借调至房屋局独立审查组（ICU）。

4月27日听证会重点：

屋宇署代表同意，发泡胶封窗应由其执法，但由于宏褔苑是政府兴建的出售居屋，与私人住宅不同，它们不受屋宇署的《建筑物条例》监管，屋宇署并无参与其中。

屋宇署承认大火前，不曾亦没有机制检查棚网证书真确性。

屋宇署代表承认以发泡胶封窗做法不常见，又认为这已违反屋宇署规定。委员会资深大律师质疑，屋宇署对于「有否法例规管发泡胶封窗」上，想法与房屋局ICU有出入。

ICU早前被指调查棚网前「通水」预先通知，屋宇署则指「我哋一般唔会咁做」，但拒绝评论其他部门做法。

大埔民政处联络主任柯炜妍供称，自己出席6次宏福苑法团会议，包括投票选定宏业为大维修承办商的一次，都没有见过有区议员带人针对居民情况。

柯炜妍指，法团会议前有确认200多张授权票有按法例设「授权一览表」。

时任大埔民政专员陈巧敏供称，大埔民政处就宏福苑大维修共收到44宗投诉，以单一屋苑而言「算多」。

陈巧敏重申，当时无法例限制单人持有大量授权票；政府目前正研究修例限制单人持有授权票的上限。

宏福苑听证会︱陈巧敏：区议员手持大量授权票不违法

【16:50】时任大埔民政专员陈巧敏供称，处理大维修投诉工作是民政署工作之一，而大埔民政事务处就宏福苑大维修，共收到44宗投诉，认为以单一屋苑而言，投诉算多。她强调，在协助法团开会等工作上，民政署会保持中立，不会进行游说或取授权票，重申法团事务应由业主负责，如何处理大厦管理事务是业主的选择，民政署应该尊重业主的决定，除非有违反《条例》的情况，署方才会介入。

不过，曾担任大埔区议会主席的陈巧敏认为，区议员工作包括参与地区事务，促进区内良好大厦管理，称如果区议员透过多年经验掌握地区脉络，而对大厦管理事务，例如谁更适合担任法团主席有自己的见解，她表示尊重。

杜淦堃问到，假如有区议员手持大量授权票，署方会否作出调查，她指当时并无法例限制单人持有大量授权票，重申授权票本身是《条例》容许，是反映业主意见的工具之一，除非有人以不当或非法手段取得授权票，否则并无触犯法例。

陈巧敏：政府研限制单人持授权票数量

陈巧敏指出，政府目前正在研究修例限制单人持有授权票的上限，又强调如果出现有人透过例如欺诈等不当/不法手段骗取授权票，属严重指控。若果民政署收到有关的具体投诉，必定会跟进并转介警方调查。另外，她指区议员有严谨的利益申报机制，如果有任何利益，都必须申报。

时任大埔民政专员陈巧敏出席听证会。

陈巧敏在听证会供称，民政处曾就宏福苑大维修收到44宗投诉。

宏福苑听证会｜民政处联络主任：出席法团会议时无见过区议员带人针对居民

【15:47】民政事务总署大埔民政事务处联络主任（5A）柯炜妍表示，民政署就大维修接获居民投诉后，一般会联络投诉人跟进，有需要再作转介。她指，民政处在大维修法团事项主要是促进者角色，会联系不同组织的同时，就《建筑物管理条例》下的法团程序提供建议。她供称，自己2024年调任大埔区后，曾6次出席宏褔苑法团会议。

开会前有确认200多张授权票合法

杜淦堃称，2024年1月28日宏褔苑投票选定大维修承办商宏业的法团会议中，有居民投诉当日2时开会时，大会司仪宣布有293名业主出席，但完结时却有570多张票。柯炜妍指当日她有出席，开会前有巡查确认有按法例设「授权一览表」，有200多张授权票。她事后有问管理公司，为何出席人数与票数有出入，对方称大会入场数是持续登记，293人只是1时50分刚符合法定要求的数字，并加入讲稿给司仪宣读，加上她现场见有200至300人出席，因此觉得管理处说法合理。

根据柯炜妍当日所写的纪录，黄碧娇在内的4位区议员出席监票，柯称做法常见，并指包括当日在内，她出席过6次宏褔苑会议，都无见过有区议员带人针对居民的情况出现。

被问到宏褔苑最大磨擦的会议，她认为是2024年9月6日罢免旧管委团的大会，当时旧主席邓国权以租用时间已过为由宣布延后余下议程，引起居民鼓噪，当时她协调下，租用场地的校方同意延长租用时间。邓国权在多名民建联区议员陪同离场下，建议在场业主引用《条例》由江祥发主持完成余下议程。

对于居民有关授权票的投诉及争议，柯炜妍称开会时不觉得有人对授权票有争议。她又强调，授权票有效与否，按《条例》是由法团主席决定，并非由民政署决定。

邓国权多次拒开业主大会

当收到有不少于5%业主提出召开大会的要求后，柯炜妍指民政处根据条例，可以做到的是与法团主席保持联络，透过口头劝喻及发出书面信件，敦促法团履行其责任，根据《条例》召开会议。

她指当时管委会主席邓国权以不同原因表示召开会议有困难，包括物色场地问题，经多番口头及4次书面敦促后，最终才能于2024年9月6日在区内一间学校召开业主大会。

会上展出文件，当日亲身出席及授权票共有1,243票，民政署派40多名工作人员协助，关爱队亦有30人，法团亦邀请区议员黄碧娇、梅少峰、罗晓峰、胡绰谦、李华光、陈少权、温官球等列席。

当日会议上，通过罢免第12届法团动议等两项议程后，法团律师解释后续法律影响时，在场业主鼓噪，希望尽快进行下一议程。约晚上9时半，法团一方称租用学校时间只到晚上10时，建议延期押后开会，法团主席邓国权当时在多名民建联区议员陪同下离开现场，在场业主激动。柯炜妍指民政处当时建议根据《条例》附表三的规定，推选一位业主继续会议，最终在在场业主同意下，由居民江祥发继续主持会议议程。

徐满柑曾投诉区议员伙法团误导居民取授权票

当时仍是居民的徐满柑2024年2月以「为何区议员可联同法团误导居民攞授权票」向民政处发电邮投诉，回复信件的柯炜妍表示接收到投诉，但未发现有明确资讯显示违规情况，故难作进一步调查，而获取授权票本身是无问题也无违法。

电邮中亦提及有区议员「摆街站」拉票、索取授权票，至于徐满柑电邮中的「区议员拉票录音档案」附件，柯炜妍则称「开唔到个file、听唔到录音」，故无再作跟进。

大埔民政事务处联络主任（5A） 柯炜妍（左）。

宏福苑听证会｜屋宇署借调ICU测量师作供 认同大范围用发泡胶风险大

【15:18】屋宇署前高级屋宇测量师（屋宇管制）谢锦明1998年加入屋宇署，曾于2023年4月25日至2025年7月6日借调至房屋局独立审查组（ICU）。

听证会早前披露ICU高级屋宇保养测量师古小平书面证供，古认为法定条文未列明发泡胶板作为临时保护的阻燃标准，指曾口头咨询过屋宇署借调的人员谢锦明「使用发泡胶作为临时保护措施（封窗）有否违规」。古小平指谢锦明回复称「无任何条例、守则规管使用发泡胶作临时封窗保护；对此类发泡胶无防火性能要求。」

谢锦明今日作供时表示「唔记得佢（古小平）有问过」，指没有收过任何详细资料、无相、无图则，亦不知悉是哪个屋苑。谢又指，不知道古小平有否用过他的回复或套用他的意见回复投诉人。

对于古小平的说法，谢锦明指，若古小平有引用他的口头回复或套用意见来回复投诉人，「应该要话畀我听」，以确保自己的说法与古小平的理解一致，「起码都畀个copy我，即使我slip of tongue、讲错讲漏都有机会等我改」，认为说法对他不公平。

引格兰菲塔大火为例 指自己不可能说「无防火要求」

他以2017年伦敦格兰菲塔（Grenfell Tower）大火为例，指当时调查发现该大楼外墙铝板内有发泡胶，其后他亦曾参与屋宇署因应伦敦大火的后续工作，负责调查其管辖区内一栋使用类似外墙物料的商业大厦，进行了长达半年的详细搜证工作。

因此基于过往的经验，他认为大量使用发泡胶于外墙存在潜在火灾风险，因此古小平称自己回应「无防火要求」的说法难以接受。谢锦明进一步解释，形容其说法「非常决绝」，理据薄弱，也很容易被推翻，故不认为「自己会咁答」，不能接受古小平这个说法。

不过谢锦明亦提到，由于在外墙打凿时，须有适当防护措施以防止爆玻璃，相信若发泡胶板仅「用完就拆」、时间非常短暂，应该不构成违规。杜淦堃问到如果大范围将整幢楼宇用发泡胶的风险是否很大，谢锦明表示绝对同意。

谢锦明表明，如果ICU人员巡查时发现有发泡胶封窗情况，他认为人员应先口头质询并展开调查，如果发现发泡胶是大范围覆盖，应该询问对方解释并口头警告，然后回到办公室再发信要求对方书面解释，如无合理原因，需跟进并要求对方拆除。他认为，由于发泡胶已经被覆盖在窗上，所以并无违反消防安全条例守则5.6(f)的易燃建筑物料「无被妥善保存」，但是违反了另一条，即《建筑物（建造）规例》第16条采取适当的防护措施。

屋宇署前高级屋宇测量师（屋宇管制） 谢锦明（中）。

宏福苑听证会︱ICU被指查棚网前「通水」 屋宇署：我哋一般唔会咁做

【13:00】杜淦堃亦展示一份2022年7月1日签署的合作备忘录，订明屋宇署有责任稽核ICU工作，确保ICU的工作标准与屋宇署一致。张玉清指不确定屋宇署整体而言有没有稽核ICU工作，但在强制验楼计划下，屋宇署没有稽核ICU工作。

委员陈健波关注屋宇署如何应对有RI及RC出现涉嫌贪污行为。张玉清说署方于大火后已发出通函提醒业界的职责，并且加速进行大维修巡查针对RI方面，除了一贯在收到报告后抽查外，亦会加设在工程进行当中，亲自到场抽查RI工作纪录等。署方未来拟把大维修由2级小型工程提升1级，需要由认可人士监管并提交图则工序，由处方许可后方可开工。另外，处方拟提高罚则。

陈健波认为「大维修长期用棚网棚架困住市民，好唔人道。」他指目前市面上有红外线及无人机堪察外墙，希望能通过持续维修取代大维修。他又希望，屋宇署能够针对RI及RC贪污行为考虑监禁惩罚，张玉清指，如果承办商被裁定贪污会被除牌。

委员欧阳伯权关注，如果同一大厦同时进行很多小型工程，整体规模与大型工程相约，屋宇署会否提高监管标准。张玉清指小型工程制度的原意是为了便利业主市民，又强调未来一级工程的监管会比原先更严格。

委员会主席陆启康亦指出，明白小型工程制度原意是协助业主省钱省力，但是今次大火揭示出，有人居住的大厦维修作为」小型工程」，其火灾风险比无人居住的新建楼宇大型工程高出许多。张玉清同意维修小型工程火灾风险较高，但重申这类维修工作简单，并不涉及更改逃生途径，当然前提是一切合规且风险可控，强调宏福苑是有人不合规，所以会加强工程监管。

【12:40】有指棚架工程中，在后楼梯「开生口」可让工人逃生，张玉清强调，「开生口」并非惯棚架维修工程常做法，指棚架本身已是工人上落棚架的方法，指「生口」可能影响走火通道畅通，火警时若有人从「生口」跳下，会妨碍居民逃生。至于有否开生口以外的其他方法便利工人，张玉清指可用天台或其他平台位置进出，表示大部分楼宇维修工程也无相关「开生口」做法。

杜淦堃指在后楼梯「开生口」是破坏走火楼梯的作用，张玉清同意「开生口」是明显违法，指逃生路径须畅通无阻，而木板「生口」不符要求，亦非适当工序、未能阻止火势蔓延。杜淦堃问到，若注册检验人员（RI）列出有违例改建或加建，张玉清表示，在检测阶段若有违规「开生口」，须通知屋宇署。

由于房屋局独立审查组ICU巡查棚网时有人被指「通水」，提早通知承建商验棚网。杜淦堃问到屋宇署人员巡查前会否「通风报信」，张玉清表示，一般而言，会在收到投诉后会先到现场了解有否不合规，再找RC和RI跟进，事先未必会通知；如果情况紧急，则会直接联络RC和RI。杜淦堃质疑何谓「未必」，她则指原则上会直接「落去睇咗先」，有需要时会再找RC和RI核实或确认位置。

杜淦堃形容ICU的惯例是收到投诉后、在巡查前与RC和RI提前通知「约齐人先去」，问到为何ICU会有此般做法？张玉清起初无正面回应，仅称「可能佢哋又唔同因素考虑」。杜淦堃换个问法，问她的意思是否「佢哋点解咁做就唔批评、我哋就唔系咁做」，又问她「屋宇署做法系咪同ICU唔同？」，张玉清拒评论ICU做法，但最终称「我哋一般唔会咁做」。

杜淦堃：ICU及屋宇署在有否法例规管发泡胶封窗上 想法有出入

【12:00】杜淦堃接下来与张玉清探讨发泡胶封窗的议题。被问到发泡胶封窗是否惯常做法，张玉清指自己从未见过发泡胶封窗，大火后屋宇署巡查400多个私人大厦地盘，均无发现有关情况，屋宇署内部均认为，发泡胶封窗做法不常见。法例方面，张玉清称《建筑物(建造)规例》 有耐火结构的要求，而且如果使用不恰当物料而引致火警危险，署方认为不符合规例第16条有关建造方法及程序的条文。

杜淦堃续提到，屋宇署的作业守则另订明不能用不透光物料遮蔽居民的窗户，因此不论物料阻燃不阻燃，不透光的发泡胶板本就不容许用作封窗，张玉清同意，并指如果物料不阻燃，屋宇署更会执法。不过，杜引述房屋局独立审查组（ICU）古先生证词指，ICU认为现行法例并无针对发泡胶作为物料封窗有相应指引，亦并不能因此推断违反16条。杜称在有没有法例规管发泡胶封窗上，ICU及屋宇署似乎想法有出入。

杜续指，屋宇署于大火后今年3月发出通函，清楚表明可燃物例如发泡胶板，不得铺设于外墙及窗户；而且除打凿时局部短暂遮盖外，不得用遮盖窗户。张玉清同意屋宇署在大火后清楚说明不容许发泡胶封窗，但强调之前一直都并不容许，现在只是清楚说出来。

屋宇署助理署长张玉清。

宏福苑听证会｜屋宇署承认发泡胶封窗应由其执法

【11:30】杜淦堃展示劳工处《竹棚架安全守则》，表明守则对棚网防火性能有要求，张玉清同意。对于棚网，杜淦堃问及宏福苑大火前会否到现场核实棚网防火性能，张玉清承认，就宏福苑的情况，署方并未曾到现场抽取样本进行燃烧测试，主要依赖承建商提供的证书。

被问到如何核实证书真确性和认受性，张玉清解释，大火前审查证书时，会查看发出证书的实验室是否为认可机构，例如「香港实验室认可计划」（HOKLAS）下获认可的实验室，或与香港有互认协议的内地机构。

杜淦堃指在大火后发现多宗涉及棚网的虚假文书情况，暴露仅依赖书面证书的风险。张玉清表示，在去年12月19日起引入新程序，包括屋宇署人员会在现场不同楼层随机抽取棚网样本，然后送至土拓署辖下的测试所或政府认可实验室进行测试。

被问到为何不能现场检验，张玉清解释，因为须确保测试准确性，例如垂直与水平燃烧也有不同，须在特定环境下进行，故实验室严格准则，才能测试是否符合阻燃标准。

今次大火是八幢同时进行维修的大厦「一齐烧」，杜淦堃问从屋宇署角度，「应唔应该咁多幢大厦一齐大维修？」，张玉清解释，在强制验楼计划下，宏福苑因外墙有剥落风险而计分风险较高，若屋苑中有楼宇被评为有风险，实际上会倾向将整个屋苑纳入工程，因为苑宏福苑八幢是同期兴建，建筑物料也相同，故一栋有风险，意味其他楼宇也会高风险。

就火灾之后，张玉清指今年3月，屋宇署已发新指引，建议专业人士和承建商在工程前进行风险评估，并可考虑分阶段进行工程。指目前已有一些屋苑采取分阶段处理做法。

【10:58】就防火方面的责任分工，张玉清同意楼宇被动消防装置例如楼梯间隔等，是屋宇署管理范畴，相反消防处主责主动消防装置。她续举例，如果走火楼梯有违规工程会由屋宇署执法，但如果楼梯是有泥头垃圾堆积，则由消防处负责。她强调，双方有既定机制沟通，甚至会有联合行动。在发泡胶封窗问题上，她同意两个部门都各有相应法例处理，有重叠情况，但由于屋宇署本身对发泡胶有监管，且发泡胶封窗作为保护措施是工序一环，故会由屋宇署执法。

不过，由于宏褔苑是政府兴建的出售居屋，与私人住宅不同，它们不受屋宇署的《建筑物条例》监管。因此，是次的宏福苑大维修，包括上述对RI鸿毅及RC宏业的监管工作，均按法例交由房屋局下的独立审查组（ICU）处理，屋宇署并无参与其中。

杜淦堃称，ICU的监管权力是由屋宇署赋权，且ICU只有监管权，没有执法权。她同意，并指如ICU发现问题，会由ICU调查后交由屋宇署进行纪律处分或检控；同时，为了确保ICU的监管标准及做法与屋宇署一致，屋宇署会恒常借调3位人员，包括高级结构工程师予ICU协助工作。她同意，屋宇署同时亦担当核实ICU工作的角色。

宏福苑听证会｜注册检验人员有责任亲身到场监督

【10:45】张玉清供称，屋宇署会抽查RI提交的的检验报告，并实地检查确保RI的工作准确，且每年完成的实地巡查不少于315宗。

就住今次宏褔苑事件，RI为鸿毅注册检验人员吴跃，而RC为宏业。杜淦堃称吴跃曾处理过80宗强制验楼，当中30宗任RI，张玉清同意，屋宇署事后已对吴跃经手的工程进行调查；而宏业其余28个工地亦已发出临时停工令，署方正持续调查。

【10:30】政府2012年推行强制验楼计划，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃问及注册承建商 （RC）和注册检验人员（RI）的分工与责任。屋宇署助理署长/强制验楼张玉清解释，在强制验楼制度下，RI是为配合强制验楼计划而设，人员须为专业人士，例如建筑师、工程师或测量师等。根据法例，只有RI可以进行强制验楼的检验及监督其后修葺工程。

在检验阶段，注册检验人员(RI)须亲身视察楼宇状况，根据作业守则评估是否需要维修；而在维修阶段，RI须监督整个工程，确保工程安全、物料符合标准、工序恰当。而RI须负上最终责任，其责任亦不会因组建监督团队而转移。

杜淦堃问及RI能否指派他人代劳，张玉清表示，RI可组建团队协助监督，但须遵循作业守则的要求，例如视乎程度每一周或每两周亲身巡查，而在某些关键环节，RI必须亲身到场监督，例如工程开凿后首次修葺石屎时、以及进行拉脱测试「pull off test」时等。

就注册检验人员（RI）与注册承建商（RC）在安全与质量上的共同及分别责任，张玉清举例，在物料方面，RC负责提供物料，RI负责确认物料符合标准。工程安排则主要由RC负责，但RI有监督责任，亦需审视工序是否妥当。就防火安全方面责任，张玉清指涉及工序和地盘管理等多个范畴，当中地盘管理主要由RC负责，但RI亦有监督角色。

小型工程承建商按风险分三级，独立委员会主席陆启康问及署方是否在宏福苑大火后更改分级制度，张玉清确认，指现时很多小型工程是二级，将来修例会将他们「升格」为一级小型工程，要有第三方（Authorised Person）作监管，包括程序和保护措施，须获许可才可进行维修工程。

记者：陈俊豪、赵克平

摄影：卢江球