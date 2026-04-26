Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粤车南下︱3个月录逾3500宗出行预约 运输署：九成旅客留港一至两日

社会
更新时间：17:12 2026-04-26 HKT
发布时间：17:12 2026-04-26 HKT

粤车南下「入境市区」去年12月23日开展至今逾百日。运输署今日（26日）在社交平台表示，截至今年3月底，已批出超过5,000宗申请，并录得超过3,500宗出行预约，约九成出行人士留港一至两日。

粤车南下消费力高 为香港带来机遇

运输署指，入境市区部分整体运作畅顺，并越来越受欢迎。署方表示「粤车南下」旅客消费力较高，为本港旅游、零售及餐饮等行业带来机遇，以跨境运输便利带动经济增长。

正筹备「易泊游」 深化本地游体验

运输署又称，一直联同驻粤办和湾区办，为「粤车南下」在粤港两地进行联合宣传和公众教育，最新出版的 粤港澳大湾区发展办公室通讯便汇报「粤车南下」推展至今的多项进展。

其中，香港国际机场口岸停车场「易泊飞」服务自去年11月15日启用至今，截至今年3月底，有超过7,500名用户申请，约3,000车次预约使用，达致「摆低架车就上机」。署方透露，正筹备下阶段为深化本地游体验的「易泊游」，将进一步拓展「自驾+公交」的无缝泊车转乘体验。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
8小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
7小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
22小时前
特朗普出席白宫记者协会晚宴期间有枪手开火，特勤人员立即撤离特朗普。美联社
01:51
白宫记者晚宴传枪声 特朗普：枪手已被捕︱有片
即时国际
8小时前
特朗普公开白宫记者协会晚宴的枪击疑犯被捕照片。
02:32
白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片
即时国际
5小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
时事热话
4小时前