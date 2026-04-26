粤车南下︱3个月录逾3500宗出行预约 运输署：九成旅客留港一至两日
更新时间：17:12 2026-04-26 HKT
发布时间：17:12 2026-04-26 HKT
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粤车南下「入境市区」去年12月23日开展至今逾百日。运输署今日（26日）在社交平台表示，截至今年3月底，已批出超过5,000宗申请，并录得超过3,500宗出行预约，约九成出行人士留港一至两日。
粤车南下消费力高 为香港带来机遇
运输署指，入境市区部分整体运作畅顺，并越来越受欢迎。署方表示「粤车南下」旅客消费力较高，为本港旅游、零售及餐饮等行业带来机遇，以跨境运输便利带动经济增长。
正筹备「易泊游」 深化本地游体验
运输署又称，一直联同驻粤办和湾区办，为「粤车南下」在粤港两地进行联合宣传和公众教育，最新出版的 粤港澳大湾区发展办公室通讯便汇报「粤车南下」推展至今的多项进展。
其中，香港国际机场口岸停车场「易泊飞」服务自去年11月15日启用至今，截至今年3月底，有超过7,500名用户申请，约3,000车次预约使用，达致「摆低架车就上机」。署方透露，正筹备下阶段为深化本地游体验的「易泊游」，将进一步拓展「自驾+公交」的无缝泊车转乘体验。
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