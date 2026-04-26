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天文台︱周二、三落大雨？东北季候风再临 本周后期再度降温至20°C 5.1后始回暖

社会
更新时间：13:07 2026-04-26 HKT
发布时间：13:07 2026-04-26 HKT

天文合预料一道低压槽会在明日（27日）于华中发展，并在随后一两日靠近华南沿岸地区，为该区带来骤雨及狂风雷暴。受东北季候风影响，本周中后期广东骤雨减少，气温稍为下降。另一道低压槽会在周末至下周初影响华南，该区天气渐转不稳定。

天气︱东北季候风再临 周四市区降至20°C

据天文台九天天气预测，周二大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴。稍后骤雨较多；周三多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。稍后气温下降。

不过，东北季候风将于本周后期再度影响本港，周四市区将再降温至20度，但天气尤如「过山车」，五一黄金周将回暖，由5月1日的22至26度，逐步回升至周日（5月3日）的最高29度。

本港地区今日下午及今晚天气预测下午大致天晴及炎热，今晚部分时间多云。吹和缓偏东风。

展望明日日间炎热，稍后有几阵骤雨。随后一两日天气不稳定，骤雨逐渐增多及有雷暴。星期三稍后气温下降，星期四早上气温约20度左右，骤雨减少。

 

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