宏福苑听证会︱812个单位未受大火影响 杨恩健：仅从救火层面评估 未考量楼宇结构安全

大埔宏福苑火灾独立委员会早前曾透露，受灾的7幢楼宇约有1700个单位，当中53%遭受损毁，其余812个无受影响。宏福苑听证会今日继续，消防处处长杨恩健首次作供，代表政府的资深大律师孙靖干引述日前消防处副处长陈庆勇的证供指，消防人员进入宏福苑单位视察内部受损情况时，未有针对楼宇结构问题作评估。孙靖干询问杨恩健，该812个单位的评估结果，是否纯粹是消防处从救火层面作出的内部评估，而完全没有从楼宇结构安全角度作判断，杨恩健确认有关说法。

消防处合共检视宏福苑1736个单位 812个被评为相对未受大火影响

据听证会透露，消防处合共检视宏福苑内1736个单位，当中812个单位被评为相对未受大火影响。孙靖干之后再问杨恩健，是否认同陈庆勇的表述，即消防处本次为独立委员会提供的协助，仅聚焦于单位受火灾破坏的程度，并没有针对个别单位，以至楼宇整体结构安全影响作出损毁考量，杨恩健明确表示同意此说法。

宏福苑大火后，房屋局局长何永贤曾表示，受大火波及的7幢楼宇「内伤」严重，经历高温燃烧导致混凝土内部产生大量裂缝，已不适宜居住，有需要拆卸。

记者 : 黄子龙 赵克平

摄影 : 陈浩元

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