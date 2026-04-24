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宏福苑听证会｜即时覆核所有关闭消防装置申请 杨恩健：拟修例加强监管消防承办商 下月咨询立法会

社会
更新时间：15:16 2026-04-24 HKT
发布时间：15:16 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第19场听证会。消防处处长杨恩健出席作供。代表委员会的资深大律师杜淦堃指出，大火揭示消防处处理「消防装置关闭通知书」（SDN）申请存在漏洞，内部甚至有「惯例」要求消防装置系统需停用一年才会跟进。杨恩健回应称，由今日起所有SDN申请已重新审核，并堵塞不必要的申请。他指违规者获宽限60日内完成纠正，否则将发出消防火警危险通知书。

针对大火前有消防员仅检查替代措施，未有审视关闭装置的理由及系统状况，杨恩健承认存在漏洞，新措施下除检查替代措施外，亦会同时检查消防栓、水缸及手动报警按钮的运作情况。

拟修例加强监管消防承办商  延迟通报消防设备损坏考虑引入监禁

就消防工程承办商监管问题，杨恩健表示，将针对曾被扣分的承建商加强巡查，并计划修例，对未按时申报或延迟通报消防设备损坏的行为，提高罚则至现有的5至10倍，同时考虑引入监禁。此外，将加重物业管理公司的消防安全责任。

正研引入消防工程承办商续牌制  曾被控、表现差将不获续牌

杨恩健透露，正研究引入续牌制度，要求消防工程承办商每3至5年续牌一次，审核条件包括扣分纪录及曾否被检控，以淘汰表现欠佳的承办商。相关法例正草拟中，预计5月提交立法会咨询，目标今年内完成。

下月就修例咨询立法会  提5项修订拟引入「管理层刑责」、定额罚款

政府补充，保安局正积极推展修订《消防条例》（第95章）及相关附属法例的修订工作，并已与持分者积极沟通，以听取他们的意见。当局会在5月咨询立法会保安事务委员会，随后会展开公众咨询，目标是在2026年年底前将法案提交立法会审议，以期尽快落实各项改革措施。主要建议修订内容:

1.加入主要消防装置关闭须由消防处批准的新要求，以及将任何人故意不当地使用或干扰消防装置列为罪行；

2.引入物业管理公司在大厦消防措施的法定责任，并将合适的行政措施提升为法例要求，例如最少每半年进行警钟测试一次；

3.引入定额罚款制度，及时处理和纠正一些容易核实的违规行为，例如阻塞逃生途径；

4.大幅提高注册承办商签发虚假或误导性消防装置及设备证书的罚则，并引入「管理层刑责」条款，把有关刑责延伸至注册承办商的董事及管理层；以及

5.赋予消防处人员更充分的调查及执法权力

有关主要消防装置关闭预先审批机制，注册消防装置承办商在申请时须说明关闭原因、预计时间、受影响的主要消防装置，以及在关闭期间已采取的额外消防安全措施。消防处会在收到申请后到场巡查以审批申请，如有需要会要求责任人落实额外消防安全措施，以保障消防安全。

记者 : 黄子龙 赵克平

摄影 :  陈浩元

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