男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部

52岁男子涉嫌于去年4月在红山半岛某单位袭击其妻，被控一项普通袭击罪。案件今于东区裁判法院开审。女事主供称当日要求被告照顾子女，但被告情绪激动及辱骂她「low educated」、「屋邨妹」和「泼妇骂街」，把她推倒床上及拳打她头部数次，被告其后走出房间及追着子女，令儿子躲进佣人的房间，而被告母亲也一度跪下求被告停止；女事主称正办理离婚，又指被告并非首次动粗。

事主指交托被告照顾子女惹怒对方

被告董凯镱，控罪书上无报称职业；被告今由资深大律师林颖茜代表。控罪指，被告涉于2025年4月19日，在香港岛赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击中国籍女子邓春美。

事主邓春美供称，她于2012年与被告结婚，两人育有一对子女，而她另与前男友亦有一名大女儿。被告于2025年2月被汇丰银行解雇，自此情绪比较暴躁，「全家人都唔系好想同佢太多接触」。

邓忆述案发当日约中午12时，她和被告在主人房，两人准备更衣出门，她向被告表示打算待会饭后去染发，并问被告「你可唔可以帮我照顾啲小朋友两个钟」，惟当时被告神情及语气流露不满，被告问「咁我带啲小朋友去边」，她则表示可以询问孩子们。

邓称她当时又向被告表示，他最近没有时间陪伴孩子，孩子也很想他多花点时间陪伴，但被告开始情绪激动，并大声叫子女入房及大声问子女「What did I do to you?」，子女没有回应，她便问小女儿是否想被告陪伴多些，女儿点头。

遭被告指骂「屋邨妹、泼妇骂街」再被拳击头部

邓指被告其后便开始「情绪爆发」，大声和凶恶地指骂她，「讲啲好侮辱性嘅说话」，「佢话我low educated，佢话我屋邨妹，佢话我泼妇骂街」，被告更问两名子女知不知道大女儿并非他们的亲生姐姐。当时子女很害怕及没有回应，邓则安抚子女，称她们和大女儿均由她所生。

邓称被告情绪「再激动啲」，他走上前及双手推她的肩膀，令她跌倒在床，被告其后跪在床上用拳头打向她的头部，她举起双手挡住脸，并感觉到被告打了她头顶位置约4下，约数秒后，被告又再次动手打了她4下；邓称她及后滚了下床和避开被告，同时大叫「有人打人」，当时一对子女走出房间，而被告也走出房间，她想保护子女便也走出房间，及叫被告不要打人。

被告母亲一度下跪要求被告停止追逐儿子

邓称子女走出房间后发出尖叫，而被告一度追着儿子，所以她和被告的母亲便也追上去，最终儿子跑入工人房躲藏，工人则锁上门，而被告母亲则一度跪在厨房及向被告表示「妈妈跪系度啦，求你啦」。被告其后才返回客厅。

邓其后曾致电友人及告知遭被告袭击一事，她亦向被告母亲表示想报警，但被告母亲劝阻，所以她当时没有报警，并被告母亲及孩子们外出吃饭，当时她仍感到头部隐隐作痛。

邓称被告当晚收拾行李后离开 ；翌日，邓咨询律师法律意见后报警，后来亦向警方提供家中闭路电视片段。邓现时正在与被告办理离婚手续。

此外，邓确认她在2014年亦曾与被告办理离婚，但因为被告后来哄回她，故撤销离婚手续。邓又称「被告一直以来……佢打我唔系第一次㗎啦」、「今次佢系小朋友面前打我，我接受唔到」，所以决定离婚，事后她也没有再和被告联络。

否认于丈夫未寻获新工时已萌生离意

辩方盘问邓时，问到被告拳打其头部的力道。邓称感到痛楚及被告有用力。辩方续指，医生报告显示邓的头部只有红斑，故邓不敢声称被告大力打她。邓则称相信被告并非用尽全力打她，因为过去曾遭被告全力打向鼻子，导致其鼻子流血。辩方又指，医疗报告没有显示邓的头顶有红肿或瘀伤。邓同意，但指当时有痛感和晕眩。但邓确认，事发后她与子女和被告母亲外出，与被告的亲戚一起吃饭，而她在席间从未提及不适。

辩方提出，被告去年2月遭银行解雇及未找到新工作时，邓曾盘算要否离开被告。邓不同意。辩方续指，邓在2014年曾提出离婚，当时她申请儿子的抚养权，并在誓章中提到她已育有长女，而她在誓章中透露此事，因为她知道有儿子抚养权会获得较多赡养费。邓不同意，并指儿子出生后一直由她照顾，她争取抚养权是为了儿子着想。

被告婚前表明「无条件接受」过去

辩方指出，被告是在该誓章中才首度得悉邓育有长女。邓称两人结婚前，被告曾表示「无条件接受」她的过去，如果她不想透露、也会尊重；邓确认当时没有跟被告说起长女的事，但称不知道被告是否知情。辩方另指，邓的母亲和亲戚曾出席其子的百日宴，而因邓事前提醒，众人在宴会上也没有向被告提及邓的长女。邓不同意。

辩方又指，邓最终撤销该次离婚，是因为被告购入单位时加入邓的姓名。邓称被告当时表示想和她一起生活，并提出接长女过来，由于旧居有不愉快的回忆，所以她提出搬到新单位；邓否认她要求被告买楼时加上她的姓名。邓又确认，长女被接来一起生活后，被告有供书教学，而长女姓名亦修改。但邓称被告只有在最初才把长女视如己出，指被告有时会把长女当成「出气袋」，曾试过把睡着了的长女叫醒及责骂，令长女须她和佣人安抚。

审讯下周一续。

案件编号：ESCC1217/2025

法庭记者：王仁昌