宏福苑听证会｜大火最终未升「灾难级」？陈庆勇解释有资源可用 影响非全港性｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（23日）举行第18场听证会，亦是第三轮听证会的第4场。委员会将传召2名消防处证人作供，包括消防处消防区长（呼吸器）董永基，消防处副处长（行动）陈庆勇。

翻查资料，陈庆勇在大火期间连日代表消防处向媒体简报火灾情况。

4月23日听证会重点：

殉职消防员何伟豪面罩、手套等装备散落走廊，呼吸器气瓶出现损坏，且气瓶存量显示为0，董永基指损坏情况罕见，推测由巨大撞击力造成

何伟豪身上的消防员电子监测仪「卫士」系统因内部电路板有水锈损坏，无法还原呼吸器损坏经过及原因

消防处副处长（行动）陈庆勇同意过多幢大厦同时起火属史无前例，未升五级火前已有所属调派规模

消防员在当晚7时40分已到达部分大厦10楼，当日更拟在宏泰阁10楼设立「桥头堡」，让前线人员携带呼吸辅助器及装备，惟因场环境过于恶劣，计划最终未能成功

宏福苑大火一度考虑出动海外救援的「灾难应变救援队」，惟因上层不断有燃烧的竹棚碎片坠落，清理风险极高，最终未有调派

陈庆勇解释大火最终未升至灾难级，因为仍有资源可用，同时影响非全港性

警员曾到宏志阁及宏仁阁协助高层疏散

【13:00】委员会主席陆启康表示，消防处在今次灭火行动上受到部分人批评，强调要将「当日救火嘅努力同呢啲嘢分开嚟睇」。

陆启康指，当时在场的任何人都需要作出一些艰难的决定。「 当然，这些艰难的决定，现在我们可以逐一慢慢分析，但我们都认同，进行检讨的目的不是要批评，而是希望经过这次火灾后，找出哪些地方可以做得更好。」

陆启康向陈庆勇指，「可能呢几日有啲唔欢迎嘅批评都好，但因为你系当日指挥官，想同你哋当日执行嘅同事讲声，辛苦晒」。

另外，陆启康问到，警方在火警期间应否上楼疏散，指警员上楼都有风险，现场或成火场。陈指，相信警方会进行风险评估。

代表政府的资深大律师孙靖干指，警方提交的证供提到，曾有警员分别到宏志阁及宏仁阁，协助高层居民疏散，相关证据将稍后提交法庭。

免影响通讯消防车鸣笛持续 集中资源为居民打开逃生路

【12:40】杜淦堃问，消防在三级火期间，是否应在见到火势快速蔓延时提早提升至更高级别。

陈庆勇事后回看，若早点升级当然有帮助，但认为当时同事的决定是合适。他指大火是「史无前例」，从未见过火警如此快速地横向蔓延。当风势吹燃杂物、烧着棚架当大火蔓延至邻近大厦时，也随即升至四级火，他承认，这是将来检讨升级指引时值得探讨的地方。

杜续指，大火当日火警钟失效，消防车虽有鸣笛，但为免影响通讯而未有持续。问及有否考虑其他通知居民的方法。陈指，当时资源集中在为居民打开逃生路，同事曾到三座楼敲打警钟但无效，形容是资源分配的取舍。

采压制火势策略 为居民争取逃生时间

【12:15】杜淦堃指，对于有居民质疑，若当时能提早协助该大厦居民疏散，是否能减少伤亡。

陈庆勇表示， 当时有两个选项，一是要集中资源压制最严重的火势，在宏昌阁和宏泰阁射水，为居民争取逃生时间；二是抽调人手到宏建阁、宏道阁、宏仁阁等大厦疏散居民，但这样可能导致火势更快蔓延至更多大厦，甚至令更多居民无法逃生。所以消防最终选择先压制火势， 为居民争取逃生时间。

他事后按伤亡数字检讨，觉得是「可以做的方案」。

杜问是否涉资源问题，陈庆勇指，当时现场人手有限，约有100名消防人员在场，虽然最终调派了超过260名同僚，但他们未能即时全部到达。

大火最终未升「灾难级」？陈庆勇解释有资源可用 影响非全港性

【12:10】被问到消防针对宏志阁做了甚么预防工作，陈庆勇指有派员到天台淋水弄湿棚网，但由于同样有派员到其他座数作同样行为，但依然无法阻止火势蔓延，故相信风向才是宏志阁没有被蔓延的主因。另外，杜问到宏志阁有求助个案的处理时间长达9小时，陈庆勇指宏志阁始终没有被大火波及，安排搜救的紧急程度优次较低，又指其间一直有回拨求助人确认情况。

杜续问到，宏仁阁一宗于16时18分接获的个案，直至22时00分才能救出；不过，宏仁阁其实直至18时20分大堂仍然可可自由出入，为何未能及时上楼处理个案。陈庆勇解释，地下大堂未被波及，不代表大厦中层是安全，强调指挥官需同时考虑中层位置的实际火势，与浓烟情况。

考虑到各大厦的地下大堂逃生出入口，持续被上层塌下来的燃烧竹棚阻塞，是宏褔苑大火灭火的最大困难之一，有纪录指陈庆勇一度考虑出动用于海外地震救援的「灾难应变救援队」，但最后没动用。陈庆勇解释，当时想到救援队配备的重型工具，或可有效清理燃烧中的棚架杂物。然而，他考虑到由于上层不断有燃烧的竹棚碎片坠落，清理风险极高，故最终决定未有调派该队伍。

对于外界质疑为何未有将火警由五级升至「灾难级」，陈庆勇解释，「灾难级」通常适用于全港性或多种事故同时发生、所有部门可用资源均已用尽，甚至需要动用解放军等外部力量协助的情况，今次消防处内部仍有资源可动用，亦未出现全港多处受影响的局面，因此未有提升至灾难级别。

杜指，是次整个宏福苑救援行动共派出318架次消防车、185架次救护车，共2311人次的消防及救护人员到场，最终有12位消防员受伤，1人不治，行动超过40小时。陈庆勇指是他见过最大规模的消防动员记录之一。被问到消防就长时间的行动有何新措施，陈庆勇提到，一般火警无需长时间扑灭，也因此无需消防区长「接更」，今次长时间行动中，除了安排消防区长「接更」，也预留了防火组等，非行动组别的消防区长同级别人员支援。另外，亦是首次安排旅游巴接载早上9时交班的消防救护人员直接前往现场「接更」。

消防曾拟于宏泰阁10楼设「桥头堡」 惟因现场环境恶劣搁置

【11:40】杜淦堃引述大火当晚6时半消防的纪录，指出前线消防员的救援进度：宏昌阁覆盖地下至2楼，宏泰阁则覆盖地下至6楼。纪录更显示，至晚上7时40分，消防员已曾登上部分大厦的10楼救火。

陈庆勇解释「未必代表当时已打到10楼」，消防员有机会是冲上其他楼层进行搜救在场人士，只是途经部分楼层。

独立委员会主席陆启康以1996年嘉利大厦大火的经验为例，消防员在搜救前必须先打通通道，否则「救咗（居民）都落唔到嚟」。

陈庆勇称，据他了解，当晚确有消防员冒险沿楼梯搜救，其后再登上其他楼层灭火。他透露，消防处曾计划于宏泰阁10楼设立「桥头堡」，让前线人员携带呼吸辅助器及装备，从10楼开始向更高楼层推进。然而，由于现场环境过于恶劣，计划最终未能成功，人员只能返回地面佩戴呼吸器。

多幢大厦同时起火史无前例 未升五级火前已有所属调派规模

【11:30】杜淦堃指，消防处副处长（行动）陈庆勇1998年入职消防，至今服务27年，2023年5月24日升任为副处长（行动）。

陈庆勇指，未曾处理过多幢大厦同时起火的情况，同意属史无前例。陈庆勇又解释升至五级火的安排，指当时人手足够，但考虑到多栋大厦相继起火，情况罕见，加上入黑影响视野，增加前线人员行动风险。最终决定在当日傍晚6时22分将火警提升至五级。

杜指，对于外界质疑为何不更早升级，陈庆勇澄清，早前已投入足够人手，升级与否并非人手问题，他补充，即使未提升至五级，现场已有超过五级火所需的调派规模。

消防处副处长（行动）陈庆勇。

何伟豪「衞视」系统资料损坏 无法还原呼吸器损坏经过及原因

【11:10】董永基指，消防在检查何伟豪的呼吸器装备时，确认呼吸器本体未有被火烧过的迹象。然而，装备中的一个白色标签被发现仍挂在腰带上，显示该消防员可能未有经过入口指挥站的完整程序。

杜淦堃提到，消防员电子监测仪「卫士」系统未被启动。正常程况下，当卫士静止20秒后，仪器会发出声响以便其他消防员确认装备位置，防止有消防员受伤未能发声求救。不过，若消防员未有启动求救信号，即使装置感应到静止不动，亦不会触发警报。

董续指，「卫士」系统可发射电波协助指挥官掌握求救消防员的位置，但何伟豪身处30楼以上，发出的电波信号因经过多层石屎楼板反射与吸收，令地面接收站无法收到信号。他表示，「卫士」的电波直线距离虽可达800米，但被实际环境障碍影响。

董永基透露，消防处早在火灾发生前已研究新式追踪系统。新系统采用低频与高频双波段，低频穿透力强、可绕过障碍物，并能显示被救者的方向、距离及高度差。在23楼测试中，旧系统已无信号，新系统仍能正常接收。

董永基指，「卫士」系统本可记录到何伟豪呼吸器损坏的经过及原因，但奈何呼吸器被发现时，「卫士」内部电路板有水锈损坏，记录流失令处方无法确定损坏是何伟豪使用气樽前或使用后、或是处方运送途中出现碰撞损坏。他又指，「卫士」具备半小时防水标准，但何伟豪呼吸器被发现前已被水浸泡超过17小时。董称部门无法确认何伟豪尝试爬出窗外逃生，与装备损坏有没有直接关系。但他确认，如果身型高大的何伟豪不脱下装备，无法穿过细小的破碎窗户到棚架尝试逃生。

手写表格纪录或有瑕疵 将引入电子指挥板 自动计算行动时间

【11:05】董永基指，现时消防人员进入火场前，会用手写的行动纪录表，记录队员的进出时间、气瓶压力及预估工作时间等资料，为确保所有人员安全撤离，队内会以气量最少的队员之时间作为撤退标准。杜淦堃关注会否有纪录不全的可能。董永基指大火当日，由于牵涉人数众多，记录用的白板空间有限，纪录会有瑕疵

董永基指，为改善上述问题，消防已研究引入电子指挥板。 队员进入火场时只需将个人卡插入电子板，系统便会自动计时及识别身份，免除手文之误。

何伟豪装备散落走廊 呼吸器气瓶损坏 气瓶存量为0

【10:30】董永基指，进入火场前，队员必须经过入口指挥站，由入口指挥主任进行安全检查。其中一项程序是拔掉定位装置的红色启动线，并将该线交予入口指挥主任，以确认装置已启动，方可进入火场。

今次宏福苑大火，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职，事后其他队员在火场走廊电梯附近发现其呼吸瓶、面罩、头盔、手套等装备。

杜指，据队员周耀宗提供的证供，他曾测试何伟豪的呼吸器，发现空气供应一度正常。但另一名队员检查后发现，呼吸器气瓶出现损坏，且气瓶存量显示为0巴（无气）。

何伟豪气瓶损坏极为罕见 推测因巨大撞击力造成

董永基指，消防处事后对何的装备进行详细检验，并已向委员会提交报告。报告中指出，气瓶分为瓶身与阀门（Valve）两部分。发现阀门上的手轮（hand wheel）已脱落并损坏。他表示，此类损坏极为罕见，正常情况下金属部件非常坚固，推测可能因巨大撞击力造成，例如紧急除下装备时摔落、在狭窄环境中碰撞墙身，或队员揹著呼吸器跌倒撞击地面。不过，气瓶底部及背架设有防撞胶垫，可吸收撞击，因此因跌倒造成损坏的机会较低。

董永基指，由于阀门损坏，内部记录用气量的数据无法读取，曾向供应商尝试修复但资料已缺失。

另外，董永基指，进入火场前，队员必须经过入口指挥站，由入口指挥主任进行安全检查。其中一项程序是拔掉定位装置的红色启动线，并将该线交予入口指挥主任，以确认装置已启动，方可进入火场。

消防员背呼吸瓶8公升进火场 工作时间33分钟 董永基指已属长时间

【10:25】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指大火中，消防处的呼吸器设备被受关注。他展示消防处消防区长（呼吸器）董永基的证人供词提到，目前前线消防员使用的呼吸器主要为8公升气樽，自2014年5月起引入，工作时间约33分钟，整套系统重量为13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升气樽之前，消防处使用的是6.7公升气樽。当时有研究，发现8公升气樽最为适合，其蓄气容量较旧型号增加近两成，但重量反而由7.5公斤减至7.3公斤。

此外，由于旧款呼吸器已使用约15年，消防处于2026年1月更换了全新品牌的呼吸器新型号在设计与物料上进一步轻量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，并继续采用8公升气樽，理论工作时间仍维持33分钟。

消防处消防区长（呼吸器）董永基。

宏福苑大火当日，消防处在灭火搜救工作中使用8公升气樽。董永基同意，部门另外还有其他使用时间更长的呼吸器型号，例如内循环式呼吸器(CCBA)，工作时间可达3小时，但不适用于有明火或高辐射热的环境，因此不能在宏福苑火场内部使用；气喉供气式呼吸器，理论上可透过喉管供应新鲜空气实现无限时工作，但宏福苑火场要上楼行动，难以拖喉使用。

另外，还可以用「孖樽」呼吸器，就是背上两个8公升樽行动，但重量由13.5公斤增加至超过20公斤，大幅加重负荷。进入火场时，上楼梯的体力消耗及空气消耗同步增加，对前线人员未必有利。董永基强调，在高温工作下，8公升樽带来的33分钟已属相当长时间，因为工作时间越长，体力消耗越大，亦增加热衰竭风险，而热衰竭会影响消防员判断力，甚至可能晕倒。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇