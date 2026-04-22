宏福苑听证会︱大火当日消防人手不足 ? DCP指挥 : 已派14搜救队出动8把钢梯 印象中最多

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）举行第17场听证会。副消防总长（机构策略）霍振明下午作供，大火当天下午3时20，消防处处长指示成立处长指挥室(DCP)，是大火当日的最高指挥中心，由霍振明指挥，负责协助处长监察现场和调配资源，收集现场资料交予高层，并可向现场发放额外资源，协助灭火救援。霍表示，今次是2017年后首次启动DCP，一般三级火不会启动，是遇到大型火警或引起公众关注火警，按处长指示才会启动，而DCP一般由低两级的高级消防区长处理，但今次情况特别，故由任职副消防总长的霍直接指挥。

包括消防处长在内总部人员认为并非寻常火警 决定启动指挥室

霍振明指出，消防处有类似WhatsApp的专属的讯息传播系统，发放资料评估火势是否猛烈，当日包括消防处处长在内的总部人员已留意到火势，并收到大量求救个案，要求搜救队搜救，故认为是不寻常火警，决定启动指挥室。

对于消防处何时发现宏福苑消防系统关闭，霍指，成立DCP后，前线人员灭火时，回报救火有困难，消防处有机制检视大厦的消防系统状态，发现消防系统失效。

沟通方面，霍指前线有讯息回报指挥室，若是行动讯息，可用无线电传讯，若补充消息，可用电话与指挥官联络，若补充图片资料，则会靠FSD messenger的消防内部即时通讯系统，同时有无人机可以将即时影像传送到指挥室，但于当天晚上时间才有即时影像，下午则监察各大传媒影像，透过电视台的直播影像监察，以及留意前线同事的讯息。

已派14队搜救队 动用8把钢梯

派遣搜救队方面，霍指，消防通讯中心初时已额外派出两队搜救队，即共有4队，然后DCP再派出额外10队，即共有14队。他补充，一队搜救队包括一辆小型消防车和一辆例如是泵车的大车，两车共有12位人员，扣除两个司机，即有约10人，可组成5队两人一队的呼吸器队。

对于有意见质疑消防处在火警初期应否派出更多人手，霍表示，消防通讯中心于当天下午2时51分接收到报告，一般会就一级火派四辆消防车，但当时知道消防系统有关闭维修，故已有派出额外消防车增援，并知道有搜救情况，再派额外两辆消防车，并因应楼宇大维修的预案再额外派两辆消防车，故较在起火初段已较一般情况多出很多消防车，而下午3时20分已经升级三级火，故较一般火警已多出很多资源。

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杜指，有居民质疑消防处应派更多钢梯。霍指，一般一级火和三级火都有钢梯到场，但钢梯是特别车辆，须按现场评估后才派额外钢梯，而在宏福苑大火中，消防处动用八把钢梯，是印象中未曾试过。

杜引述纪录，当天下午3时20分派出两队搜救队，3时33分加两队，3时48分再加四队搜救队到场。霍指，印象中没有试过在火警初期派这么多搜救队到场，而现场有很多消防车，将七幢大厦分成七队指挥，除首14辆消防车可调配搜救队，现场人员亦就用现场资源组成搜救队。

当日消防收373宗求助纪录 当中33宗是DCP收到

杜淦堃指，当日消防收到373宗求助纪录，当中33宗是DCP收到。霍指，收到的求助纪录分别来自经前线单位的电话和无线电通讯、保安局紧急事故及支援中心、九九九或消防求助热线等，现场流动指挥车亦会收到紧急情况，以及有传真求助。

霍指，警方传真是其中一个沟通方法，因消防有30条电话线，如收不到警方转驳电话，传真是其中沟通方法，但消防可与警方作电话联系，亦可以经电邮传递讯息。

现场求助的收集方面，霍指，DCP有无线电、消防内部即时通讯系统，消防通讯中心收到的求助个案，可以用excel 方式汇出，经政府网络传送至现场指挥中心，再以通讯系统的讯息核对，他当日则会直接用电话与现场指挥沟通。

他又指，大火初期前线人员的无线电沟通频密，有机会出现「jam 线」，未必有空间联络，只能靠电话，若仍不能联络，只能亲身联络，才能找到资料。他又补充，无线电使用率是视乎救火的时期，在火警初期线路较繁忙，才有机会有jam 线情况，后期情况改善。

记者: 黄子龙 曾伟龙

摄影: 何健勇