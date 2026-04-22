18岁兼职文员中港城男厕写煽动字句 辩方专家指被告自闭症下放榜成绩欠佳 触发解离症病发行为失控

18岁暑期兼职文员去年中学文凭试放榜后，三度在中港城男厕墙上写上「光时」口号及煽动字句，承认3项摧毁或损坏财产罪，惟否认1项出于煽动意图作出一项或多项具煽动意图的作为罪受审。辩方精神科专家今早于西九龙裁判法院作供指，被告自少罹患自闭症，有强迫性沉思症状，文凭试放榜成绩不佳大受打击，案发时压力触发了被告解离症病发，思想行为一时失控，行为与其本性不符。

辩方专家指被告于男厕内触发解离症离开时症状淡化

辩方精神科专家黄重光今作供指，被告梁佳乐有强迫性沉思（obsessive rumination）症状，加上罹患自闭症，过去曾见识过疯子自言自语而留下深刻的情感记忆，去年案发前夕中学文凭试放榜，被告成绩不佳大受打击，以致睡眠欠佳，又要考虑前途承受庞大压力，直到案发时被告于男厕内独处，触发解离症，理性思维严重受损，影响思想行为控制能力，情绪失控以至行为丧失理性。

黄重光根据被告父母说法，虽然被告为人正面，不易发怒，没有行为问题，又多参与义工，会适时帮助老师，但被告倾向自娱，甚少谈话，朋友稀少，即使遭人欺凌也不会还击，认为被告自初中起自闭症状明显，父母虽然疼爱被告，惟不解或忽略了被告罹患自闭症。黄重光指出被告社交能力不足，缺乏眼神接触，不懂察言观色，表现冷淡疏离，难以持续交流互动或表达自我，对话往往围绕少数有兴趣话题，包括巴士、地铁、天气或地震，对其他话题不感兴趣。黄重光又指被告嘴巴、眼眉反复抽搐，有近乎刻板重复动作，自闭症患者亦份外敏感，会自我扩大苦痛，在脑海中不断重现。

黄重光解释解离症属急性病患，由惊慌或愤怒情绪触发，病发一般为时数十分钟至数小时不等，病发时患者会出现大脑过度警觉或过度兴奋，情况严重到超过临界点之后，令思想行动脱序失控，事后仅得零碎记忆。黄重光分析被告进入男厕后出现解离症，直到离开男厕时症状淡化。黄重光认为手机及网络使用习惯可以反映出，被告既没有反爱国表现，也从不使用粗言秽语，因此男厕内涉案字句与其本性不符，当中写「林郑下台」，惟当时林郑月娥已卸任特首，另外粗言秽语亦有违被告日常习惯。

控方专家认为被告当时无自闭症及解离症症状

控方精神科专家谭务成医生日前作供指，观乎录影会面片段，被告全程配合表现相当正常，回答干净俐落，眼神接触亦正常。谭务成认为当时被告没有自闭症及解离症症状，他理解警诫供词及当时情况。黄重光批评谭务成没有儿童精神科背景，见解过时，主观片面，诊断欠缺根据。

被告梁佳乐报称暑期兼职文员，被控于2025年7月17日至2025年7月21日期间（包括首尾两日）在香港，出于煽动意图作出一项或多项具煽动意图的作为，即在九龙尖沙咀广东道33号中港城第3座11楼男厕墙上写上陈述和公开展示该等陈述，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；煽惑他人在特区作出暴力作为；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC3238/2025

法庭记者：陈子豪