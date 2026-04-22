油价｜保安局：入「鬼油」最高拟罚100万元囚1年 今年底前提交立法会

面对油价急升，不少车主挺而走险到非法油站入「鬼油」。保安局局长邓炳强早前表示，将研究入油者同须负法律责任，以及赋权当局充公入油车辆。据悉刑罚将扩至入「鬼油」人士，一经定罪最高罚款100万元及监禁1年；至于出售「鬼油」者，刑罚拟倍增。

保安局回复《星岛头条》查询指，非法转注燃油活动对公共安全构成严重威胁，初步建议将卖方罚则倍增，并证实会将买家也纳入规管范围，最高刑罚为罚款100万元及监禁1年。

保安局：「鬼油」近期有恶化迹象

保安局指，非法转注燃油活动对公共安全构成严重威胁，近期更有恶化迹象。在2026年第一季，消防处及海关接获非法转注燃油活动的投诉合共656宗，较2025年同期大幅上升约200%；案件宗数由26宗增至96宗，升幅更达269%；检获燃油数量由约12万升增加225%至39万升。值得留意的是，市区案件由去年第一季的10宗急增至今年同期的61宗，升幅高达510%，显示非法转注燃油活动正渗入人口稠密地区，对市民生命财产的威胁更为直接。

局方指，鉴于非法转注燃油活动对公众安全构成的风险日趋严重，政府现正积极检视相关消防法例，以期全面加强规管制度。根据现行《消防（消除火警危险）规例》，非法转注燃油罪行（卖方）的最高罚款及监禁年期，最高罚款20万元及监禁1年，而购买非法转注燃油一方现无须负上刑责。为加强阻吓力，局方正研究加重罚则。



根据现行《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁2年。

局方指，在参考以上罚则后，初步建议将非法转注燃油罪行（卖方）的最高罚款及监禁年期，提升至300万元及监禁3年。而就非法转注燃油活动中的购买者，初步建议的最高刑罚为罚款100万元及监禁1年。当局目标是在2026年年底前将法案提交立法会审议，以期尽快落实措施。