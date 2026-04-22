天气过山车︱天文台发特别天气提示料冷锋周四横过沿岸 周五最低20°C有大骤雨及狂风雷暴

天文台表示，现时位于华南北部的冷锋会在明日（23日）横过沿岸地区。受随后的东北季候风影响，广东地区未来一两日气温下降。同时，高空扰动会为该区带来大骤雨及狂风雷暴。随著高空扰动远离，周末至下周初广东沿岸天色稍为好转。预料一道低压槽会在下周中期为华南带来不稳定天气。

天文台在今日（22日）下午发特别天气提示，预料现时位于广东内陆的一道冷锋会在明日（23日）日间横过沿岸地区，届时该区骤雨会逐渐增多及有几阵狂风雷暴。受随后的东北季候风影响，明日本港气温将会逐步下降至午夜约23°C。受高空扰动影响，星期五（24日）本港雨势较大，市区最低气温约20°C，新界再低一两度。

周四五料有大骤雨及狂风雷暴

根据天文台九天天气预测，周四（23日）最高27°C，周五（24日）市区最低气温20°C，即一夜跌7°C，打鼓岭更低见18°C。随后周六（25日）及周日（26日）气温稍为回升，周日最高气温有28°C，下周一（27日）至下周五（5月1日）均会下雨，当中下周三（29日）局部地区有雷暴。稍后骤雨较多。

本港地区下午及今晚天气预测，下午部分时间有阳光及炎热。今晚大致多云，局部地区有骤雨。吹和缓至清劲偏南风。

展望明日骤雨逐渐增多及有几阵狂风雷暴。星期五雨势有时较大。明日稍后气温下降至星期五最低约20°C。星期六早上天气仍然稍凉，骤雨减少。