世界杯外围赌博「黑金链」曝光 插手电骗高利贷 虚币洗黑钱食大茶饭｜《东周刊》专题报道

外围赌博近年越来越猖獗，全球非法博彩年涉高达13万亿元，当中涉及港人所输的钱也最少150亿元。本港警方去年拘捕49名涉及外围赌博人士，近月亦先后捣破两个涉及推广非法赌博及招揽傀儡户口清洗黑钱的非法网上赌博集团。随着四年一度「世界杯」将于6月举行，非法博彩随即变得更活跃，一班外围庄家已虎视眈眈，密谋食大茶饭。《东周刊》追查发现，外围集团的收入来源十分惊人，长期利用各种非法博彩，尽吸赌徒身家外，大部分更同时插手诈骗园区，在幕后操盘的「黑金链」涉猎各类电骗、放高利贷、利用虚拟货币洗黑钱，甚至贩卖人口及贩毒等犯罪活动。保安局日前从缅甸园区营救港人返港，期间亦发现位于泰缅边境，又有新诈骗园区出现。有专家指出，近年新兴的「预测市场」平台，容易成为外围赌博的吸客新渠道，赌仔若投注外围，等同成为诈骗园区的「金主」，间接参与犯罪活动。更大的社会问题是，非法赌博直接打击香港马会收入，影响马会服务社会的慈善公益工作。

随着四年一度「世界杯」将于今年6月11日至7月19日举行，非法博彩随即变得更活跃。警方在过去3个多月，也先后捣破两个涉及推广非法赌博，以及招揽傀儡户口清洗黑钱的非法网上赌博集团。其中于3月30日，在长沙湾一工厦展开代号「猛进」行动，捣破一个由黑社会操控的网上非法赌博推广营运中心。该推广中心自去年10月起开始营运，负责招揽赌客投注，以及推广网上非法赌博网站，提供的多种博彩方式包括外围足球、赛马、真人百家乐、廿一点及德州扑克等赌局，至今已吸纳至少520名赌客参与外围赌博，牵涉赌款逾1.88亿元。

「世界杯」将于今年6月举行，非法博彩近日变得更活跃。

大部分外围集团同时插手诈骗园区，涉猎各类电骗犯罪活动。

警方在今年初破获多个诈骗集团，拘捕多人，当中发现其中一个负责招揽傀儡户口，用以清洗非法网上赌博收益的集团。

白氏家族的头目白所成，在2025年11月被深圳市中级人民法院一审判处死刑，不久病死。

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元朗警区刑事部总督察张晋堂表示，该推广中心的成员会在社交平台开设帐号，不时提供及更新博彩资讯，例如声称「独家贴士」、内幕消息及赌博技术分析。为吸引潜在赌客关注，成员经常在社交平台上炫耀奢华生活，包括展示名车、名表或大量现金等，声称是在博彩赢取，还附上怀疑经修改银码的马会投注纪录，或网上赌博平台交易纪录「助攻」，同时引导网民点击连结，进入非法赌博网站。

利用傀儡户口转走赌款

涉案成员又在通讯软件开设群组，以渔翁撒网方法揾客，并以现金回赠、高赔率等宣传伎俩，吸引潜在赌客非法投注。警方在行动中以涉嫌干犯「推广或便利收受赌注」罪拘捕6名男子，部分人有黑社会背景，并检获大量通讯设备。警方相信，已成功瓦解由黑帮操控的网上非法赌博集团，打击黑社会的活动以及收入来源。

此外，警方在今年初，以行动代号「谋攻」，展开一连3星期大型执法行动，破获多个诈骗集团，当中发现其中一个负责招揽傀儡户口，用以清洗非法网上赌博收益的集团。

多个缅甸跨境犯罪集团近年相继被捣破，但位于泰缅边境，又有新诈骗园区出现。

财富情报及调查科署理总督察段玉衡表示，该集团主脑会将犯罪所得的外围得益，利用多重傀儡户口清洗，从2024年1月至2025年11月，利用21个本地户口，清洗约3200万元外围收益。今年1月22日，警方收网拘捕5男1女，年龄介乎26至43岁，涉嫌串谋洗黑钱，行动中警方检获40万元现金、30部电话、两部电脑、一只名表及11张属于他人的身份证等。

根据警方统计，从2025年至今年11月，被捕的傀儡户口持有人已有4289人，占整体洗黑钱案被捕人数超过9成。部分傀儡户口持有人会被集团主脑要求，使用其他不明人士提供的提款卡提现，成功提取现金后，再到虚拟资产找换店兑换成加密货币，以转移及掩饰犯罪得益来源，即利用虚拟货币洗黑钱。

剩余价值榨到尽

非法赌博近年越来越猖獗，全球非法博彩年涉13万亿元，据亚洲赛马联盟（Asian Racing Federation）研究资料显示，2023年，港人输给外围庄家的金额达最少150亿元，而且有增加趋势。而本港警方去年亦拘捕49名涉及外围赌博人士。

有熟悉非法外围运作的知情人士透露，非法外围集团的收入来源之所以惊人，因一班外围庄家同时是国际犯罪集团，「他们开赌，都只是其中一瓣引入资金的渠道，另一个谋财途径，正是在东南亚大搞诈骗园区。」

知情人士续称，这些国际犯罪集团幕后操控的「黑金链」，涉猎各类电骗、放高利贷、利用虚拟货币洗黑钱，甚至贩卖人口及贩毒等。「集团会假借招聘海外高薪职位、甚至人口贩运，将受害人引到诈骗园区，强逼他们学习情骗、金融产品相关的诈骗伎俩，骗取更多犯罪资金。」他还说，有些电骗受害者，以及债台高筑的赌客损失金钱之余，有机会再被诱骗或被强逼到园区工作，「总之将受害人的剩余价值榨到最尽为止。」

诈骗园区头目落网

该知情人士指出，从亚洲反跨国犯罪组织曾公布的一项资料显示，就可知道跨境犯罪集团的规模如何庞大，「一个由境外庄家操控的非法博彩平台，背后同时涉及3至5项网络诈骗、高利贷等非法活动，遭逮捕的已超过2万人，关闭的非法赌场更涉及14000个，涉款则高达73亿美元。」

随着篮球博彩项目叫停，马会将相关基础设施的资金，转投予升级足球博彩系统，以抗衡非法赌博市场。

事实上从2023年起至今，多个位于缅甸的跨境犯罪集团相继被捣破，多名幕后操盘的头目亦落网，其中包括长期盘踞于缅甸北部果敢地区，操控电骗、博彩等犯罪活动的白、明、魏及刘氏四大家族，总共涉及的非法利润至少600亿元人民币。

其中白氏家族在当地大肆兴建电骗园区，除了电骗，还涉及毒品贩卖，其最大的利润，正是来自非法网上赌场，估计单是非法赌博，已为该集团带来高达180亿元人民币的巨额利润，远超其诈骗所得的106亿元人民币。庞大的资金足以让该集团在缅北兴建两个巨型园区，规模相当于两个华富邨。由此可见，非法赌博已沦为犯罪集团扩张势力的重要资金来源。

此外，去年11月从泰国引渡回南京的缅甸园区「亚太新城」创办人及幕后金主佘智江，被中国公安部列为「全国跨境赌博十大涉案逃犯」。根据内地公开的案情指，湖南出生的佘智江，其犯罪集团涉嫌营运239个非法赌博网站，流动资金超过2.7亿元人民币，涉案总金额则逾27亿元人民币。他于2022年在泰国落网，经3年司法程序，去年获泰国法院核准引渡返内地。

估算损失20亿收益

非法赌博来势汹汹，美国近期盛行的「预测市场」平台，也被指有机会成为外围赌博的吸客新渠道。立法会去年9月三读通过《博彩税（修订）条例草案》，向香港赛马会发出营运牌照，原定最快今年九月推出篮球博彩。但在4月13日晚，政府突然指须研究「预测市场」对篮球博彩的影响，决定暂缓推出。

缅甸园区「亚太新城」创办人及幕后金主佘智江，2022年在泰国落网，去年11月从泰国引渡回南京。

马会权威消息人士透露，马会原定准备9月推出的篮球博彩项目，因政府叫停，经仔细研究后，会将相关基础设施的资金转投予升级足球博彩系统，以抗衡非法赌博市场，「马会与政府双方均对此趋势以及预测市场兴起感到忧虑。」

据悉，马会除了聘用180名人员参与篮球博彩项目，用了6亿元建立一个篮球投注系统，另外14亿元用作开发一个新的足球投注系统。马会目前的计划先把篮球投注产品完成至预试阶段，以避免浪费专项研发成本，一旦获得牌照后3至6个月内启动系统，其后则转为推出一个更具竞争力的全新足球投注产品系统，以提升面对非法市场的竞争优势。

消息指，马会现时仍有能力承担所造成的负面财务影响，但若未能获发相关牌照，将带来影响，包括预计自第三年起导致每年逾20亿元的重大收益损失，若特别征收的每年24亿元额外足球博彩税于2027年至2028年度到期后未能取消，甚或以更高博彩税率取代，则会进一步导致马会对非政府组织界别的慈善捐款大幅减少，影响慈善公益。