宏福苑听证会︱宏业换非阻燃棚网后 交旧证书蒙混过关 劳工处主任认无留意日期

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（21日）继续在中环展城馆举行第16场听证会。代表独立委员会的大律师李澍桓指，2025年台风后，劳工处再巡查新棚网，并要求提供新的阻燃证书，但宏业只提供一年多前的旧棚网阻燃证书，结果被蒙混过关。

劳工处台风后巡查新棚网 宏业交旧证书

李澍桓指，2024年7月劳工处曾要求宏业提供棚网阻燃证书，以及相关送货单，而宏业提供的检验报告和相关文件，写明合格品，相关日期为2024年1月5日，证书签发日期是1月8日。李澍桓指，2025年11月20日，即22个月后，劳工处因台风后再巡查新棚网，并要求提供新的阻燃证书，但宏业提供的证书是2024年的旧证书。时任劳工处分区职业安全主任 （行动科）（小型装修及维修工程第二分处）林秀青在证人供词指，审核时只留意到测试结果是否合格，但没有留意到日期。

劳工处职安主任林秀青：无对比旧文件 同意需改善

林秀青在听证会上承认收到棚网阻燃证书后，没有比对过旧的文件，同意部门需要改善。林秀青称，劳工处没有专业知识，故只能凭文件资料判断，亦不会采样和化验。李澍桓问，若劳工处没有专业知识，有否向ICU等其他部门了解何为阻燃。林秀青回答，没有向其他部门了解过，但2024年曾将问题转介予ICU。李澍桓质疑，若劳工处无力核对，「（劳工处）只是得个做字，没有特别意义」。

另外，根据由2017年9月1日起生效的劳工处棚网安全工作守则第四版本，棚架面上的保护幕应用迟燃的物料，若使用油布作为保护幕，其迟燃性质应符合英国标准或其他等同的国际标准或规定。守则第五版本于2024年10月19日生效，守则指明，无论使用尼龙网或塑胶布等物料，所有在棚架面上的保护幕均需要符合相关标准。李澍桓指，在旧版本中，若非使用油布，即没有准则。林秀青指，劳工处对棚网一向都有阻燃效能的要求，而工作守则的修订是因应屋宇署意见，加入不同棚网均有阻燃要求，而她于2024年年初已知道会有新的版本更新。

委员会律师质疑劳工处回复误导不准确

李澍桓又展示林秀青针对一项关于宏福苑阻燃性的草拟回复，涉事投诉关注宏业使用的棚架保护幕是否采用合标准阻燃物料，林秀青于2024年10月4日回复投诉人，称保护幕作用是限制物件堕下的范围，当时劳工处所执行适用的建筑地血的安全条中并没有涵盖关于棚网或任何物料的阻燃标准。

李澍桓质疑其回复并不准确，林秀青称，回复可以更全面，虽然守则没有写明标准，但有要求其有阻燃效能。李澍桓指，劳工处有向宏业索取阻燃证书，且多于一次，证明劳工处对保护幕的阻燃性有要求，故林的回复是错误，若投诉人依赖资料，便会误以为劳工处没有标准。林秀青则指，当时回复不够准确，因当时是未有标准，但有阻燃效能的要求。不过李澍桓直指其回复不是「不够准确」，而是不准确。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：苏正谦

相关新闻：

宏福苑听证会︱宏业换非阻燃棚网 交旧阻燃证书蒙混过关 劳工处主任认无对比日期︱持续更新

宏福苑听证会︱居民投诉吸烟、发泡胶板惨成「人球」 先后经劳工处、屋宇署、ICU 最终「未能确立」