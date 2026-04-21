消防队目诈骗同袍友人贷款25万 认欺诈等10罪 还押5月判刑

36岁时任消防队目向3名同袍及1名友人讹称父亲患胰脏癌及须支付药物费用等，借词借贷应急，诈骗及企图诈骗多笔贷款共约25万。涉案消防队目被廉署起诉7项欺诈罪及3项企图欺诈罪，他今于东区裁判法院承认所有控罪。辩方求情指被告无不良嗜好，因理财不善和习惯借贷而犯案，被告现已破产，但偿还了大部分涉案贷款，望法庭从轻发落。裁判官林子康指控罪严重，即使被告认罪也势必判监，押后案件至5月5日判刑，期间被告还押及索取背景报告。

讹称父亲患癌向同袍及友人借款

被告黄千乘、现已被停职，他今承认7项欺诈罪及3项企图欺诈罪。案情指，被告于2017年加入消防处及成为消防队目（控制）。2022年8月至2024年2月期间，被告先后向3名消防总队目、1名消防队长及1名女性友人讹称父亲罹患胰脏疾病或胰脏癌，又指父亲须前往私家医院检查、到内地接受诊治、更换药物和服用标靶药等，借此向各人索取贷款。

其中1名消防总队目曾3度拒绝被告的借贷要求，涉款约8万元，但他当时仍相信被告父亲患病的说法，亦于2023年2月至3月曾借贷给被告。其余4人也因相信被告的说法而借款，5名事主在案发时一共向被告提供7笔贷款共约17万。

被告被捕后，在2025年5月进行警诫录影会面，他称其父亲独居于公屋单位，他对父亲健康状况并不知情，而其父案发时也没有确诊癌症及服用标靶药等。

月入4万因「大使」惯以贷款渡日

被告今由当值律师代表，辩方求情时，透露被告停职前月入约4万元，因其公务员身份借贷容易，被告习惯贷款渡日及「使大咗」，「无乜特殊不良嗜好，但控制得唔系太好」，并于去年已破产。

辩方续指，被告已偿还大部分涉案贷款，反映被告对借贷有负上责任，现时他尚欠4.6万元，打算在破产令完结后偿还，而被告因本案将失去工作和不能继续居于宿舍，他已考取驾驶的士牌照，计划将来任职的士司机，被告会努力改善自身问题，以后不再重犯。

辩方又提到被告父亲中风，而被告没有案底及认罪，虽明白判监机会较大，但仍望法庭从轻发落，为被告索取背景及社会服务令报告。

林官指控罪严重，涉及10项控罪及多名事主，涉案金额亦不小，即使被告认罪亦势必判监，故仅为被告索取背景报告，及下令被告还押至5月5日判刑。

案件编号：ESCC 550/2026

法庭记者：王仁昌