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涉谎称遭银行call loan等向同袍借款14万 高级督察欺诈及接受利益两罪成候惩

社会
更新时间：17:13 2026-04-20 HKT
发布时间：17:13 2026-04-20 HKT

44岁高级督察涉向同袍讹称遭银行要求即时偿还按揭贷款，诈骗对方贷款13万元，另向下属警员表示家人患病须做手术，向他借贷1万元，因而被廉署控告欺诈及订明人员接受利益罪。经审讯后，裁判官刘淑娴今于观塘裁判法院裁定涉案高级督察两项罪名成立，指他出庭自辩的说法矛盾，不合逻辑及强词夺理。案件押后至5月5日判刑，以待索取背景报告，期间被告还押。

官认同两证人诚实可靠

被告邓俊豪，被控于2023年11月12日至11月20日藉作欺骗，向高级督察郭俊希讹称某银行要求他即时偿还按揭贷款，并意图诈骗而诱使郭俊希给予13万元的贷款；及于2024年1月7日，身为订明人员、即警务处高级督察，未得行政长官一般或特别许可而从下属警员黄荣立获得1万元的贷款。

控方在审讯中传召了郭和黄作供，其中郭供称被告案发时声称「因为有债务问题而要call loan」，郭因同情被告而借出共13万元。被告批评郭的可信性，质疑郭称2人没有私交，郭怎会出于同情而借出10多万元。刘官裁决时，不同意被告的说法，指若被告说法成立，那亦不会有慈善机构捐款的情况。刘官认为郭和黄作供清晰明确，盘问下没有动摇，接纳两人为诚实可靠的证人。

高级督察郭俊希作供时称，因同情被告而借出共13万元。资料图片
高级督察郭俊希作供时称，因同情被告而借出共13万元。资料图片

被告解释矛盾不合逻辑

刘官又引述被告出庭自辩时，称向郭借款时有表明物业业权与自己无关，又指因父亲跌倒及怀疑自己患癌，或须施手术而向黄借款。但刘官认为其说法矛盾，不合逻辑且强词夺理，当中就其父亲受伤一事，被告并没有证明父亲伤势的相片，被告又称其父亲不愿去医院治疗，那被告凭甚么估算医疗费用。

此外，被告称案发时误以为只要在30日内还清贷款，便毋须申请特别许可，而忽略了相关金额须在3000元限额内。刘官认为被告的说法难以置信，质疑被告怎会只注意到日期，却没有留意金额。而且廉署调查时在被告家中发现贷款记录表，显示被告曾向警方内部及在警署内工作的其他人士借贷，牵涉共13人；惟被告过去曾主动就接受防疫物品申请特别许可，故刘官认为被告是在说谎。

最终，刘官裁定被告欺诈及订明人员接受利益罪名成立，被告今天没有律师代表，案件押后至5月5日求情及判刑，以待索取背景报告，期间被告须还押。

廉署调查发现，被告口中称遭某银行Call loan，其实并无其事，而被告至今亦只向郭俊希归还了5万元。

案件编号：KTCC2545/2024
法庭记者：王仁昌

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