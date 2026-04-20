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每日杂志‧人物志｜破译雀鸟「身份密码」 江珀墉用心聆听自然交响乐

社会
更新时间：08:00 2026-04-20 HKT
发布时间：08:00 2026-04-20 HKT

春夏之交，是鸟类繁殖季节。香港观鸟会研究主任江珀墉，近年利用「被动声学监测仪器」，记录到不少日间隐藏于树林的雀鸟叫声，更发现黑夜里的雀鸟世界同样精彩，猫头鹰等猛禽忙于捕猎。雀鸟叫声独一无二，有的悦耳、有的单调，亦有的爱伪装成其他鸟类鸣叫。本港市区跟郊野近在咫尺，他留意到不少雀鸟已渐适应城市生活。作为爱鸟之人，他视鸟鸣为大自然的交响乐，希望市民能放缓步伐用心聆听，感受自然美。 

常于清晨鸣叫的噪鹃被指「扰人清梦」，成为城市热话。受访者提供
常于清晨鸣叫的噪鹃被指「扰人清梦」，成为城市热话。受访者提供

上月初起，不少市民于社交媒体发文，申诉睡梦中遭神秘「升key雀」嘹亮叫声吵醒的苦痛经历，更指「饿呀、饿呀」的叫声单调乏味，形容该雀「叫到走音，唱破喉咙仍不罢休」。鸟类专家指，「升key雀」实为本港常见雀鸟「噪鹃」，去年更有团体举办模仿噪鹃等雀鸟叫声的比赛，反映噪鹃的叫声深入民心。

人类「不平则鸣」，江珀墉指，雀鸟鸣叫则可能与求偶、宣示栖息地主权，以及与同伴沟通有关，特别是发现猛禽便会「啧啧啧」地大叫，提示同伴逃生。说穿了，就是关乎繁殖及生死的大事。

本港雀鸟渐适应城市生活

人们常以为城市不利雀鸟栖息，但江珀墉留意到不少雀鸟已适应在本港市区生活，部分更改变习性。他举例，麻雀及白鸽本以种子为粮食，但两者现已改吃人类遗留在街上的食物碎屑。对雀鸟而言，人类这位「邻居」远不及麻鹰等天敌危险，而麻鹰绝少现身石屎森林，再加上市区食物充足，令麻雀及白鸽能安稳繁殖，数量倍增。

由昔日业余观鸟，到现时在香港观鸟会工作，于本港500多种雀鸟中，他已能辨认出200多种鸟类的叫声。雀鸟大多擅于隐藏，在野外考察时即使拿着望远镜亦不易观察到。他称，懂得听鸟鸣，便能凭声辨认，突破肉眼观察的局限。

江珀墉须携带大量器材穿林过山，途中只能匆匆进食补给。 受访者提供
江珀墉须携带大量器材穿林过山，途中只能匆匆进食补给。 受访者提供
野外考察不仅靠肉眼观察，江珀墉也用望远镜观鸟，并记录雀鸟的叫声。
野外考察不仅靠肉眼观察，江珀墉也用望远镜观鸟，并记录雀鸟的叫声。

这日，江珀墉来到屯门大兴邨附近一处树林作野外考察，两旁传来此起彼落的雀鸟叫声，他沿途竖起耳朵细心聆听。他解释，日间车声、人声混杂，雀鸟要「争鸣」大叫才能突出自己，「告诉伴侣或竞争者『我在此』。」

他屈指一算，笑言在山上分别听到了红耳鹎、长尾缝叶莺、斑鸠、蛇雕及乌鸦的叫声。至于鸟类中的「伪装专家」灰卷尾，当时亦藏匿一角，假扮猛禽松雀鹰的叫声。他估计，灰卷尾藉模仿猛禽叫声驱赶同类，霸占地盘。

叫声可求偶霸占地盘

野外考察主要于日间进行，易受天气及时间限制，「若到偏远地区，扣除交通往返，逗留时间有限。」故夜行雀鸟和难凭肉眼观察的鸟类往往较少纪录。近年他利用「被动声学监测仪器」及「红外线相机」协助，前者在不干扰雀鸟下，成功记录更多鸟类叫声，特别是探索到夜行雀鸟的世界；后者则拍摄到不少稀有雀鸟的珍贵片段。

红外线相机拍摄到稀有的黑冠𫛚。
红外线相机拍摄到稀有的黑冠𫛚。
江珀墉定期到树林，为「被动声学监测仪器」更换电池。
江珀墉定期到树林，为「被动声学监测仪器」更换电池。

「被动声学监测仪器」可以全天候记录雀鸟叫声，江珀墉及团队须定期收回记忆卡，利用电脑制作声音频谱图，并以人工智能（AI）软件分析，惟现时AI软件仍有局限，故仍须人类辨认及核对雀鸟叫声。

每种鸟类叫声的频谱图形状都不同，犹如「身分密码」。他指，本港常见的黄眉柳莺，其外型跟同类淡眉柳莺外型极度相似，单凭肉眼难以分辨，惟当对比两者的声音频谱图，却发现截然不同。

图中「V」字形状的频谱图案，属黄眉柳莺的叫声。 受访者提供
图中「V」字形状的频谱图案，属黄眉柳莺的叫声。 受访者提供

最令他惊讶的是从录音纪录发现夜间的雀鸟世界十分精彩，特别是揭开了猫头鹰的神秘面纱。猫头鹰是神隐高手，日间潜伏树林，入夜则非常活跃，凭敏锐听觉及上佳夜视能力，成为「夜间杀手」。过去鲜有猫头鹰的生态记录，惟绑于树干的「被动声学监测仪器」不动声色，记录到猫头鹰的叫声，令其「无所遁形」。

猫头鹰的叫声低沉及单调，现时团队可凭音调高低分辨不同猫头鹰个体。他指，若于固定位置经常录到同一叫声，可能显示有个别猫头鹰长期在此栖息，亦可借此推断猫头鹰喜欢的生境。近年，他及团队透过「被动声学监测仪器」，成功于大屿山记录到领角鸮、褐鱼鸮和雕鸮等珍贵猛禽，令人鼓舞。

偶然捕捉惊险捕猎场面

大自然的生存法则是「弱肉强食」及「适者生存」，「捕猎者」与「猎物」的角色随时对调，生死只差一瞬。当日江珀墉在山林寻找合适大树放置录音仪器之际，便直击一幕惊险的捕猎场面。

当时他走到山腰处，站在数棵大树前，突然一个黑影从数米外高速飞至他面前的大树。此时另一只小鸟则从旁边疾速飞走，黑影随即回身飞返树林，整个过程历时不足4秒。他定神后，从两只雀鸟的外型重构事件。他估计，当时一只善于在树林间穿插捕猎的松雀鹰，正在狩猎一只红耳鹎，而他刚好来到红耳鹎所在的大树前。

在屯门林间考察时，江珀墉曾遇到红耳鹎遭松雀鸟（图）捕猎的场面。
在屯门林间考察时，江珀墉曾遇到红耳鹎遭松雀鸟（图）捕猎的场面。
在屯门林间考察时，江珀墉曾遇到红耳鹎（图）遭松雀鸟捕猎的场面。
在屯门林间考察时，江珀墉曾遇到红耳鹎（图）遭松雀鸟捕猎的场面。

当松雀鹰高速飞驰而至，赫然发现人类出现，立刻转向飞走保命。此时红耳鹎才如梦初醒，惊慌逃窜。他忆述，当时曾听到红耳鹎歌唱鸣叫，估计因此暴露行踪，险招杀身之祸。他指，这是观鸟多年首次遇上捕猎场面，更料不到自己意外破坏了松雀鹰的「好事」。

人类文明发展与保育大自然，未必是完全对立。早前有深圳中学生要求校方拆除校内噪鹃的鸟巢，校长乘机推动「生命教育课」，阐释教育是让人们学习尊重生命，与世界相处及跟「不适」共存。对雀鸟鸣叫声，江珀墉非常珍惜，视如自然界的交响乐。他也希望市民在烦嚣生活中，能放松心情，用心聆听，感受自然美。

野外考察不仅靠肉眼观察，江珀墉也用望远镜观鸟，并记录雀鸟的叫声。
野外考察不仅靠肉眼观察，江珀墉也用望远镜观鸟，并记录雀鸟的叫声。
每次野外考察，江珀墉备齐红外线相机、被动声学监测仪器及双筒望远镜等装备。 受访者提供
每次野外考察，江珀墉备齐红外线相机、被动声学监测仪器及双筒望远镜等装备。 受访者提供

从观星迷到鸟类专家 由妈妈送赠玩具望远镜开始

江珀墉视观鸟及记录雀鸟生态为理想职业，但他本是观星迷，其后才走上观鸟的路。无论是观星或是观鸟，他感谢妈妈早年送赠的一副玩具望远镜，启发其探知欲。

童年时代江珀墉好奇心极重，经常探头往窗外望。及后，江妈妈送赠一副玩具望远镜，自此他常常拿着望远镜四处探索。他在香港中文大学修读生命科学的相关课程期间，深感宇宙穹苍之美，尝试观星探索，「经常带着重甸甸的器材到『山旯旮』地方等日落。」

早年江珀墉在中大校园「邂逅」白胸翡翠，从此开启观鸟之路。 受访者提供
早年江珀墉在中大校园「邂逅」白胸翡翠，从此开启观鸟之路。 受访者提供

课余时，他发现不少雀鸟在校园的未圆湖栖息及觅食，其中一只胸口长有白毛、拥有蓝色翅膀的小鸟特别美丽。在求知欲驱使下，他急不及待到图书馆翻找鸟类图鉴辨别。经一番对比，终确认是本港常见翠鸟「白胸翡翠」。由观赏到辨认品种，他对观鸟渐生兴趣。

作为观鸟「初哥」，早期他在鸭寮街购买一副50元的廉价望远镜，并加入香港观鸟会参加不同活动。观鸟的下一步是拍摄雀鸟，他称当购买的相机镜头焦距越来越长，便发现自己已「泥足深陷」。

江珀墉现时亦参与统筹全球黑睑琵鹭的年度普查。
江珀墉现时亦参与统筹全球黑睑琵鹭的年度普查。

大学毕业后，江珀墉从事有关食品安全的工作，但仍定期观鸟，10年前首次参加香港观鸟会的「全球黑脸琵鹭普查」。5年前，他萌生「转工」念头，期间发现观鸟会的招聘启事便申请，最终受聘。他自言是个幸运儿，能够连结兴趣与工作，每天乐在其中。现时他亦协助统筹「全球黑脸琵鹭普查」活动，借以延续保育雀鸟的理念。

记者：关英杰

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