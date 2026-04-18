骗徒伪造政府「检控部」信件附QR Code诱扫描 网民AI拆穿骗局 陆伟雄教认清一特征分真假

近日有网民在社交平台称，收到一封香港政府「检控部」的信件，信内附有二维码（QR Code）。网民利用人工智能（AI）拆穿该信件是伪造，企图诱骗市民扫描二维码。大律师陆伟雄接受《星岛头条》电话访问时表示，要分辨政府信件的真伪，可注意信封上有否执法部门的徽号，他亦​指制造及使用虚假文书已属刑事罪行，最高可判监禁14年，建议市民带同信件到就近警署报案，让警方跟进调查。

网民收 「检控部」信件附QR Code

有网民在社交平台发帖表示，自己租出近10年的单位收到一封未知收件人的信件，租客担心有问题而通知屋主。该网民在未拆封的情况下，以图片形式询问人工智能（AI），确认应属于新型骗案，称「啲骗子真系邮政印章都做得好似。」

网民用AI助识破骗局

网民发帖时附带信封图片，信封左上角列有「Prosecution Department 检控部」字眼；右方附有官方邮政印章，列明「IMPORTANT DOCUMENT 重要文件」、「STRICTLY PRIVATE＆CONFIDENTIAL 私人信件，绝对保密」等字眼；信封下方则列出《邮政署条例》；「开窗」信封中更印有二维码（QR Code）。

怀疑回复期限太短不合理

网民指出，该伪冒信件存在明显破绽，指出香港并无「检控部」，只有律政司（Department of Justice）辖下的刑事检控科（Prosecutions Division） 负责，并不存在一个名为「检控部」的独立政府部门。网民续指，信件回复期限极不合理，信件的邮章日期为4月10日，却要求收件人于4月17日前回复。考虑到一般信件寄送及回邮所需的工作天数，如此短的期限显然不合情理，认为是在制造紧迫感，催促收件人仓促作出回应，认为市民如收到信，「真系定啲嚟，记得千祈唔好scan佢个QR code」。

陆伟雄形容信件格式上模仿度高：做得好真

陆伟雄表示，要分辨政府信件的真伪，可注意信封上有否执法部门的徽号。他指，所有由警务处、海关、廉政公署（ICAC）等执法部门发出的正式信件，必定会附有徽号，而今次的可疑信件正正缺少徽号，亦没有注明是「香港政府公函」。

陆伟雄强调，律政司的角色是向执法部门提供法律意见，本身并非执法或检控机构，绝不会直接向市民发出「检控信」，因此信件内容明显不成立。陆伟雄承认相关信件在格式上模仿度高，「做得好真」，如注明「保密」及引用《邮政署条例》，如一般市民不熟悉，有机会被误导为有法律效力的信件。

伪冒信件或涉严重罪行

陆伟雄警告，伪冒政府信件的行为可能干犯多项严重罪行。单是制造一封假信，已可能构成「制造虚假文书」，最高可判监禁14年。若将伪造的信件寄出，则构成「使用虚假文书」，刑罚同样严重。此外，由于伪冒信件背后多涉骗局，意图诱使收信人跟从指示而蒙受损失，此行为或会干犯香港法例第210章《盗窃罪条例》下的「欺诈罪」，最高刑罚同为监禁14年。

收到可疑信件可带同信件到就近警署报案

陆伟雄建议，市民收到可疑信件时，切勿跟从信中指引，如致电联络人，以免堕入骗徒圈套。他认为，若市民生活忙碌，可直接忽视信件；但如果时间许可，应尽公民义务，带同信件到就近警署报案，让警方跟进调查，并采取行动，防止骗案蔓延。

翻查律政司网站，刑事检控科负责在审讯中代表香港特别行政区进行检控和处理上诉，向执法机关提供有关调查工作的法律指引，并且通常代表律政司司长行使酌情权，决定是否在香港特别行政区展开刑事法律程序。