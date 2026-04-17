百佳惠康传合并｜邵家辉：网购盛行难垄断 经济学者料物价上升 部分分店或关闭

香港两大超级市场惠康与百佳今日传出合并消息。立法会批发及零售界议员邵家辉向《星岛头条》表示，在网购及北上消费夹击下，本港零售业正处于转型期，传统零售企业会采取不同的转型策略以求生存，相信即使合并亦不会构成垄断。有经济学者预期，若收购成事，部分分店或会关闭，整体物价或有所上升，但同时可能吸引内地等新竞争者入场。

邵家辉：零售业正转型 采取策略求存

邵家辉表示，不会就个别公司未经证实的传闻作出揣测，但指香港零售业正处于转型期，原因包括网上销售越来越盛行、不少港人选择北上消费，以及跨境网购日益普及等因素。他认为在此情况下，传统零售企业会采取不同的转型策略以求生存，例如缩减规模、合并、转让，或在传统销售基础上加入网上销售，甚至未来完全转为网上营运。他强调零售业目前正处于转型期，上述各种情况都有可能发生。

被问及若合并成事会否导致垄断问题，邵家辉表示，现时网上销售及跨境网购盛行，所有产品几乎都能在网上买到，加上物流便利，消费者购买货品后翌日便可收到，且网上价格更便宜、款式更多元，因此他相信垄断机会不大。

立法会议员何敬康指，香港超市价钱尤其是进口物品不便宜，这与香港的租金、人工、存仓、物流成本等有关，目前有两个主要营运商仍有一定程度竞争，若有效竞争消失，民生很大机会受影响，势必进一步促使网购（特别是透过内地平台的网购）和北上购物。他认为要警惕超市生态会不会走向垄断，当局应研究一下有何方法应对。

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学者料物价上升 惟可腾出空间吸纳新竞争者

经济学者李兆波表示，即使超市选择减少，市民仍有街市、网购、北上消费等多个选择，故不认为会构成垄断，但承认超市选择确实减少。他预期，若收购成事，百佳部分分店将会关闭，整体物价或有所上升，但若市民愿意花更多时间格价，影响未必很大。

李兆波提到，香港零售市道不理想，2025年零售额比2024年仅升约1%，计及通胀后实际没有增长，基本是下跌。他认为即使没有这宗收购，一些利润不理想的分店也会关闭。对于收购后的发展，他不排除会出现新的经营模式，例如将4间细铺整合为一间大铺以降低租金成本。同时，空置铺位可能吸引新竞争对手，尤其是内地商家进入市场，「话唔定有啲新嘅惊喜都唔出奇，我唔觉得太悲观」。他相信，如此大规模收购未必经常出现。

另一经济学者庄太量指，市民无需太过担心垄断及加价问题，因现时消费模式已改变，市民可选择网购及北上。他又指，两间超级市场以前也非直接竞争，「以前可能这条邨有百佳，隔几条街那条邨有惠康，你会选择楼下百佳，而非走几条街去惠康 」。

记者：郭文卓