涉偷无印良品逾百件衣物 3越南人被控盗窃罪 还押7月再讯
更新时间：16:51 2026-04-17 HKT
发布时间：16:51 2026-04-17 HKT
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3名越南人涉于今年2月和4月在3间「无印良品（MUJI）」分店盗窃共逾百件衣物，总值约2.8万元。3人被控共3项盗窃罪，今于九龙城裁判法院首次提堂，暂毋须答辩，以待警方进一步调查案件及索取出入境纪录。裁判官莫子聪押后案件至7月10日再讯，3名被告保释申请被拒、须还押候讯。
3名被告为58岁无业女Le Thi Hong 、39岁无业男Nguyen Duc Dung、36岁无业女Dao Thi Phuong Lien。
Le Thi Hong被控一项盗窃罪，指她于2026年2月14日在尖沙咀美丽华广场「无印良品」偷窃35件衣物，总值约1万元。其余2名被告则同被控2项盗窃罪，指他们于2026年4月14日，先后在元朗形点「无印良品」偷窃34件衣物及在荃湾如心广场商场「无印良品」偷窃36件衣物，总值约1.8万元。
案件编号：KCCC1159/2026
本报记者
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