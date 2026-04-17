宏福苑听证会︱前法团主席证黄碧娇怂恿街坊提供授权票 黄书面澄清：应要求助20户居民 无收取利益

大埔宏福苑火灾独立委员会今（17日）举行第14场听证会。继昨日宏福苑居民戴自文供称大埔区议员黄碧娇利用街站收集授权票后，宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑亦表示，曾听闻黄碧娇在街站收集授权票的指控。黄碧娇则透过书面回复，承认曾协助约20户街坊填写授权票，但强调是应街坊要求，并无以任何服务或利益作交换。

曾听闻黄碧娇街站收集授权票指控 涉劝街坊不要推翻法团

会上，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，有人投诉旧法团时期，有人向长者换取授权票，并询问徐满柑有否听闻，徐承认「一直都有听过」，但自己并非当事人，没有第一手证据，仅「听街坊讲」、「听返嚟」。杜又提及，有指控指区议员黄碧娇于街站协助长者填写资助申请，同时收集授权票。徐承认听闻过相关指控，并指有街坊曾亲身到该街站「听住佢哋讲乜嘢」，然后回来转述，内容涉及「叫佢哋唔好推翻法团」等说话。

杜追问，既然听过多项指控，为何未有跟进或核实。徐回应指，自己仅就2024年9月6日的一次大会处理过选票问题，而该次大会是由前一届管委会发起，并非其主持。

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徐满柑：有委员母亲被黄碧娇「怂恿」交出授权票

被问到为何居民对旧法团如此不满，但又能够连任，徐解释是因为旧法团手握大量授权票；又指虽然授权票制度本身无不妥，但质疑旧法团索取授权票的方式不当。徐指，现届管委会一位姓麦的委员，其母亲曾在2024年9月6日罢免旧法团大会前，找黄碧娇协助填写大维修资助表格时，被黄碧娇「怂恿」下索取授权票。委员后来取回授权，并向相关部门投诉，但处理过程不顺。

黄碧娇书面澄清：街坊不希望罢免旧法团方提供授权票

杜指，黄碧娇以书面回复向委员会澄清，基于区议员身份及参与街坊工作，曾于两次会议中，包括针对2024年9月6日罢免旧法团大会中，接触约20户街坊，协助他们填写授权票。她解释，是街坊不希望罢免旧法团大会一事，方提供授权票，强调并无以任何服务或资助作为交换条件，亦无收取任何利益。徐指，无直接证据显示黄碧娇有没有利益相关或不当行为，区议员本就不应插手法团投票事务。

昨日(16日)听证会上，宏福苑居民戴自文供称，其母亲曾在黄碧娇的街站申领政府资助时，被对方要求同时填写业主大会的授权票。另一居民冯尧则指，在选定宏业作为承建商的会议上，目睹黄碧娇团队人员在会场内向排队居民领取授权票及投票表格，又称黄碧娇相关人士曾与他接触，希望他协助支持某承建商。

记者：黄子龙、赵克平