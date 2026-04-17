每日杂志｜幼园未「换季」惹投诉 孩童热辣辣穿冬衣上学 教育局介入提早开展过渡期 教师：反映家校缺乏沟通

本周天气炎热，日间最高气温达摄氏30度，有北区家长控诉，其子女就读的幼稚园尚未「换季」，孩童仍需穿着有绒毛的冬季校服上学，恐有出汗疹的风险。香港春初天气不稳，普遍学校设过渡期，容许学生在3月至5月按天气和个人体质，弹性选择穿着夏季或冬季校服上学。有教师认为，学童穿得舒适，才能专心学习，是次事件反映家校缺乏沟通。教育局指，在知悉事件后，已即时联络涉事学校了解及跟进，学校随后提早开展「换季」过渡期。局方提醒，学校须与家长保持良好沟通，并适时跟进及回复家长查询，以学生福祉为首要考虑。

涉事幼稚园的冬季校服有绒毛层保暖。 受访者提供

有家长担心子女在热天穿厚衣而出汗疹。 Facebook截图

有家长批评校方未有弹性处理校服换季问题。 Facebook截图

周一（13日）早上，天文台录得气温达摄氏26.9度，惟北区一幼稚园仍未「换季」，学童仍需穿着冬季校服上学。有家长称，子女不愿穿上有毛绒层的冬季校服，遂安排子女换上较透气的夏季校服上学，却遭校方「责怪」，「该校方人员强调未转季，但她也穿短袖衫。」

据了解，该校曾在3月中向家长发通告指，学童可在4月20日至5月8日期间，因应天气转变，自由选择更换夏季校服。距离「换季过渡期」不足一星期，多位家长批评学校未有弹性处理问题，「踏出家门已经很热。」另有家长称，校方明言若学童穿夏季校服回校，将不能参与拍摄班级团体照，「为何不能酌情处理？」

须正视及处理家长意见

有校服公司负责人指，普遍学校会把2月及3月设为过渡期，至4月初或中旬正式换季。他说，近年流行以「抓毛绒」（Fleece）物料制成冬季校服或卫衣，「大热天穿着当然热！」

香港教育工作者工会创会及荣誉主席黄建豪相信，各校也有弹性处理及订定换季过渡期，校方怕太早换季会遇上冷锋，家长则觉得热天尚未换季是「太晚」，成为业界每年难题，「未食五月粽，寒衣未入栊，或引起家长误解。」他说，近年较少在5月遇上冷锋，当气温回暖至25度以上，校方便要考虑换季，「届时有冷锋亦可外加外套保暖。」

有小学教师坦言，当家长提出意见，校方应正视及处理，而非不作解释却强行维持原定计划。他亦说，传统学校制服是一套短袖衫裤或一套长袖衫裤，因应日后天气越来越热，或可考虑在过渡期容许学生穿短袖上衣配长裤，弹性调节。

近年夏天天气酷热，各校应对暑热有方。有小学教师说，在「酷热天气警告」生效时，学校会取消集队，甚或安排在有盖操场内进行，同时开启风扇和空调，「不想学生身体不适甚至晕倒。」儿科专科医生罗婉琪提醒，孩童会因为穿着过多衣物、活动量过大或饮水不足而出现热不适，吁家长和老师多加留意。

罗婉琪说，中暑是最高程度的「热伤害」，正常人体会因应环境变化自行调节体温，透过增加排汗和呼吸频率来降温，但当外界温度过高、自然降温机制不胜负荷时，便可能引致热衰竭，甚至中暑。她指，开启空调可以降低中暑风险，但不代表一定安全，学校要留意空调温度是否舒适、学童衣物是否合适，也要注意孩童有否充分补水和休息，「如果怀疑中暑，应尽快送医。」

涉事幼稚园曾在3月中向家长发通告指，学童可在4月20日至5月8日期间自由选择换季。 受访者提供

应有「人情味」弹性调节

有小学副校长称，问题核心不在于校规，而是「家校沟通」。他相信，学校和家长也为孩子着想，但基于日常生活节奏过于急促，家校未有足够时间互相理解和清晰表达自己的观点。他说，校服换季要弹性处理，并以孩子的舒适感为先，香港春初温度变化大、天气时冷时热，学校在制订换季时间表时要有「人情味」，设两至三周过渡期，并鼓励家长根据天气和子女的体质，弹性选择合适的校服。他强调，学童穿得舒适，才能专心学习，「这才是教育的本意。」

对于学童或因为服饰问题而无法参与拍摄班照，他认为，拍摄的初衷是留住学生童年的珍贵回忆，估计校方希望学童穿着统一和整齐的服饰拍摄，才出此言，「这是对团体纪律的重视，也是教育的一部分。」他建议，校方可在拍摄班照前提醒家长，若然家长已经把冬装收起，甚或学童十分怕热，学校大可在校内备有少量整洁的校服供学童替换，让每个学童也能开心地参与其中，不留遗憾。

涉事学校发言人指，学校已于4月14日向家长发出讯息，表示鉴于近日天气变化，学生可当日起因应需要穿着夏季或冬季校服上学，若个别家长未能及时购买夏季校服，学生可穿着便服上学，不会视为「违规」，且不会影响参与学校拍摄活动。家长若有疑问，校方欢迎家长到校询问相关同事，学校会尽力协助、安排或酌情处理。校方续说，现时未有收到任何学童中暑或身体有不适的情况，学校亦有改善空间，明年或会提早或拉长换季过渡期，让家长和学童提早适应。

教育局回复指，局方在知悉事件后已即时联络学校了解及跟进。教育局提醒，学校须与家长保持良好沟通，并适时跟进及回复家长查询，以学生福祉为首要考虑。

家长忧子女生热痱 医生吁注意保持通爽

有家长担心子女因而出汗疹（俗称「生热痱」）。有医生称，时有幼童因为冬天穿着过多衣物而出汗疹，吁家长和老师多加留意。

儿科专科医生罗婉琪说，当环境太热、太焗，汗水会堵塞皮肤毛孔而引起发炎反应，形成汗疹，常见于颈、背、胸及腋下，「红疹会痕痒、刺痛和有灼热感。」她称，幼童出汗疹或未懂表达不适，若家长观察到子女面红和颈部出汗，便要考虑减少子女的衣物或被褥。

要处理汗疹，罗婉琪指，患者要降温和保持皮肤通爽，穿着宽松透气衣物，尽量避免搔痒，「一般轻微汗疹会于一两日内自行好转。」她续指，患者如有需要，可以搽清爽润肤膏或芦荟纾缓，若然痕痒难耐，可按医护建议使用外用止痕或类固醇药膏治理。要预防长出汗疹，应避免长时间处身闷热环境，保持环境通风，并按照天气和活动选择适当的衣物。她提醒家长，当温度较高、子女活动量大或满身是汗时，应用湿毛巾抹去汗水让皮肤降温。

天文台去年共有53天发出「酷热天气警告」，为有记录以来第三多。

校服设计紧贴潮流 采用新物料兼具功能性

有校服公司指，普遍校服会采用混棉，至近20至30年，运动服市场倾向转用吸湿排汗的新物料。另有学校追求时尚感，男女生皆穿着Polo衫为校服，甚至以连帽卫衣取代校褛。

传统校服采用棉制成，但全棉容易缩水和起皱，故校服公司较常用混棉。金纶服装有限公司董事Peter Lam指，夏季校服采用混棉，冬天则用聚酯纤维（Polyester）或羊毛，前者手感舒适、吸湿排汗，后者较保暖却稍为「扎人」，故学校会取平衡，「布料各有优劣，没有一种是『最好』。」

近年运动服市场发展日新月异，Peter坦言校服公司也要紧贴潮流，迎合校方需求。他指，旧日冬季运动服主要是厚身长袖卫衣配长裤，现时部分学校改用夏季物料制作，「有趋势转用薄身物料，但非全数转用。」

此外，有学校追求时尚感的校服，加入裙裤、棒球外套等设计。Peter续举例，有学校原以Polo衫为体育服，后来统一为校服，不论男女生也可穿Polo衫上学；有学校以棒球外套取代厚重的绒褛和西装褛，另有中小学以连帽卫衣取代校褛。

记者：仇凯瑭

