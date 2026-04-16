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病人资料外泄｜医管局已暂停供应商系统存取权限 暂禁相关承办商投标

社会
更新时间：18:38 2026-04-16 HKT
发布时间：18:38 2026-04-16 HKT

医管局日前发生资料外泄事件，5.6万多名来自九龙东医院联网的病人及少量员工的资料受影响。医管局就事件全面检讨，进一步加强资料保障措施。医管局今（16日）表示，已即时收紧存取控制，暂停供应商的系统存取权限；紧急维修工作须在加强监察下进行。医管局考虑暂时禁止相关承办商参与医管局的投标，并已即时展开保安扫描及检视。

涉文书系统有限个人识别资料 不包括联络资料

医管局总系统经理（资讯科技策略与企业架构）王昱指，今次属个别事件，涉及有关供应商及员工违反专业操守以及与医管局合约要求，有关资料是在系统维护期间，被供应商支援人员非法下载及盗取。涉事资料来自周边系统，为用作支援手术的文书系统，由承办商开发并需定期维护，只包含有限个人识别资料，不包括联络资料，事件与医管局企业资讯科技系统无关。

医管局即时收紧存取控制

医管局已即时采取措施，包括收紧存取控制，已暂停供应商系统存取权限；紧急维修工作须在加强监察下进行。医管局考虑暂时禁止相关承办商参与医管局的投标，并已即时展开紧急保安检查，包括保安扫描及检视，以确保没有其他漏洞。保安运作中心持续全天候监察内外异常情况及敏感资料外泄风险，并就异常情况立即升级跟进。

医管局表示，会致力保障资料安全及私隐，并持续推展长远改善措施，包括全面检视及提升供应商保安管理机制，加强对供应商的保安要求、监督和定期检视，进一步完善供应商系统维护安全；持续提升系统保安及监察能力，强化系统存取控制、异常活动监测及预警机制，并持续提升全天候保安监察和应变能力；深化资料保障及风险管理措施，持续检视资料存取、处理和传输安排，加强敏感资料保护，并定期进行保安评估及演练。

记者：蔡思宇

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