红山半岛76号独立屋僭建游泳池等 业主公司认5传票控罪 罚款11万元

2023年9月暴雨引发港岛大潭豪宅红山半岛出现山泥倾泻，屋宇署及地政总署调查后，揭发山泥倾泻附近多间独立屋涉及违例僭建。其中红山半岛76号洋屋于3个楼层及花园均有僭建物，包括加建1个游泳池，持有该物业的公司早前承认5项传票控罪，今午于东区裁判法院被判罚款11万元。主任裁判官张志伟指涉事泳池「尺寸唔可以算好大」，并接纳无证据显示僭建与山泥倾泻有直接关系，而被告公司已着手进行清拆。

承认5罪票控罪名

被告为Sunset Boulevard Company Limited，被票控5项「明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程」，违反建筑物条例(第123章)第14(1)条及第40(1AA)条。

5项传票控罪指，被告身为白笔山道红山半岛76号洋房的拥有人，明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及同意，而在76号洋房展开或进行建筑工程，即在入口楼层的平台、客厅楼层、睡房楼层的平台、及花园加建搭建物，及在花园加建1个游泳池。

僭建早于2006年已出现

张官今判刑时，指本案5张传票中，其中4张涉及扩建洋房面积，1张涉及加建游泳池，而涉案违规僭建早于2006年已出现，惟一直未被察觉，在事件被揭发后，被告选择认罪，现已委托合资格人士进行清拆，这亦是辩方最大的求情理由。

张官亦接纳辩方求情所指，涉事76号屋虽然由公司持有，但该物业并非作任何收益用途，而是供董事自住。此外，虽然76号号屋邻近发生山泥倾泻的斜波，但控方也确认没有证据显示僭建与山泥倾泻有直接关系。

判罚款11万元

张官考虑到僭建性质、规模、被告有否故意拖延清拆及用作经济得益等一系列因素，而且被告已展开清拆及涉事泳池尺寸不算很大，终判处被告罚款共11万元，须于28天内缴付。

案件编号：ESS20730-20734/2024

法庭记者：王仁昌

案件编号：ESS20730-20734/2024

法庭记者：王仁昌