Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升｜航空公司取消航班 消委会收13宗投诉 涉款约2.1万

社会
更新时间：21:47 2026-04-15 HKT
发布时间：21:47 2026-04-15 HKT

受中东局势影响，国际燃油价格上升，多间航空公司先后宣布缩减或取消航班，不少乘客在社交平台大吐苦水，称行程受到影响，而且已预订酒店及车票等，难以取消或退款。消委会指，截至今日上午，该会共接获13宗关于航班因燃油成本上升而被取消的投诉，涉及总金额为20,878元。当中4宗是本地消费者，共涉14,557元，最高单一个案涉款约5,600元。其余9宗为非本地消费者方面，最高单一个案涉及金额约2,800元。

消委会建议消费者留意航空公司最新公告

消委会建议消费者留意航空公司的最新公告，亦可主动查阅航班状况；若航班被取消，可了解改期及退款安排。消费者亦应保留相关交易纪录以作凭据。另一方面，若已经购买旅游保险，亦可以检视保单是否涵盖相关情况，以弥补部份损失。

受中东局势影响，国际燃油价格上升，多间航空公司先后宣布缩减或取消航班。资料图片
受中东局势影响，国际燃油价格上升，多间航空公司先后宣布缩减或取消航班。资料图片

国泰航空日前宣布，为纾缓燃油价格带来负面影响，将整合下月16日至6月30日期间营运的客运航班，取消占总数约2%的客运航班，而香港快运亦将于下月11日至6月30日期间作出航班整合，取消约6%的客运航班，

相关新闻:

油价急升｜国泰及快运分别取消下月中至6月底2%及6%航班

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
6小时前
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴
影视圈
4小时前
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
8小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
13小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
10小时前
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
00:52
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
影视圈
5小时前
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
巴基斯坦变态男8年性侵48女尸 专拣下葬不足两小时新坟落手
即时国际
4小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小时前