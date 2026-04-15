油价急升｜航空公司取消航班 消委会收13宗投诉 涉款约2.1万

受中东局势影响，国际燃油价格上升，多间航空公司先后宣布缩减或取消航班，不少乘客在社交平台大吐苦水，称行程受到影响，而且已预订酒店及车票等，难以取消或退款。消委会指，截至今日上午，该会共接获13宗关于航班因燃油成本上升而被取消的投诉，涉及总金额为20,878元。当中4宗是本地消费者，共涉14,557元，最高单一个案涉款约5,600元。其余9宗为非本地消费者方面，最高单一个案涉及金额约2,800元。

消委会建议消费者留意航空公司最新公告

消委会建议消费者留意航空公司的最新公告，亦可主动查阅航班状况；若航班被取消，可了解改期及退款安排。消费者亦应保留相关交易纪录以作凭据。另一方面，若已经购买旅游保险，亦可以检视保单是否涵盖相关情况，以弥补部份损失。

受中东局势影响，国际燃油价格上升，多间航空公司先后宣布缩减或取消航班。资料图片

国泰航空日前宣布，为纾缓燃油价格带来负面影响，将整合下月16日至6月30日期间营运的客运航班，取消占总数约2%的客运航班，而香港快运亦将于下月11日至6月30日期间作出航班整合，取消约6%的客运航班，

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