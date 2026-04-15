篮球博彩叫停｜马会权威消息：原先为开发篮球博彩拨备10亿 转为提升足球投注系统

篮球博彩原订最快9月推出，政府因应预测市场（Prediction markets）的不确定性决定暂时停止。赛马会权威人士透露，早前为篮球博彩拨款10亿元，包括聘请180名专业人士研发篮球投注系统，在计划煞停后将面临财务损失，或会影响慈善捐款。该消息人士又指，有关款项将改为提升现有足球投注系统，以防范非法博彩市场。

升级系统防范外围博彩

马会权威人士指出，马会已为篮球博彩投放4亿元筹备工作，包括建立专属篮球投注系统，并原定于下月再投放6亿元于相关基础设施。

该消息人士表示，虽然仍能承受有关损失，但政府自2023年起征为期五年的额外足球博彩税，合共120亿元，现时亦缺乏篮球博彩收益，或会影响马会的慈善捐款。

上年度马会贡献社会391亿元

资料显示，马会在2024/25年度，透过税款及已审批的慈善捐款，贡献社会共391亿元，当中包括创历史新高的博彩税及利得税288亿元、奖券基金贡献13亿元，以及已审批慈善捐款90亿元。上年度马会净盈余录得55.7亿元，按年大增14倍，主要由于投资回报大幅上升所致。

相关新闻：独家︱篮球博彩突叫停 政府忧助长预测市场非法赌博 马会：尊重决定

消息人士：对预测市场感忧虑 支持政府应对危机

对于民政及青年事务局局长麦美娟日前解释，暂停计划是由于发现预测市场的非法赌博活动极其猖獗，权威人士亦认同，与政府同样对预测市场的冒起感到忧虑，表明「将尽一切努力支持政府应对今次危机」。该人士强调，马会最主要关注仍是将篮球博彩引导至合法渠道 ，而不是让非法营运商吸引潜在的投注者，「最终博彩活动会将收益重新流向社会公益。」

篮球博彩系统最快3个月启用 只待发牌

消息人士指出，马会将继续筹备推进篮球博彩，一旦获发博彩牌照，有关系统可在3至6个月内启用。该人士续指，已经聘请的180名专业开发人士，超过一半是来自海外，目前尽力留住人才。

相关新闻：篮球博彩叫停︱麦美娟：外围赌博猖獗 须果断决定煞停 吁毋须过份猜测

政府消息：短期不改立场

不过，接近政府的消息人士则认为，当局不会短期内改变立场，主要由于预测市场仍有很多问题尚待厘清。