篮球博彩叫停｜趁机集中资源优化平台 马会14亿开发全新足球投注系统

立法会去年9月三读通过《2025年博彩税（修订）条例草案》，向香港赛马会发出营运牌照，原料最快今年9月推出篮球博彩，但近日接获政府通知需研究美国近期非常盛行的预测市场（Prediction Markets）平台对篮球博彩的影响，决定暂缓推出，「星岛头条网」于本月13日率先报道相关情况并获当局证实后，昨再接获马会权威人士消息指，马会斥资14亿开发全新足球投注系统抗外围。

马会权威消息人士透露，马会原定准备9月推出的篮球博彩项目，因政府叫停，经仔细研究后，相关基础设施的资金转投予升级足球博彩系统，以抗衡非法赌博市场。

对预测市场兴起感忧虑

消息人士指出：「马会与政府双方均对此趋势以及预测市场（prediction markets）的兴起感到忧虑。」

据悉，马会除了聘用了180名人员参与这项目，更投放资源开发新的投注平台，在这平台上，马会用6亿元建立一个篮球投注系统，另外14亿用作开发一个新的足球投注系统。马会目前的计划是先把篮球投注产品完成至预试阶段，以避免浪费专项研发成本，并一旦获得牌照后3至6个月内启动系统，其后则转为推出一个更具竞争力的全新足球投注产品系统，以提升面对非法市场时的竞争优势。

据悉，马会现时仍有能力承担所造成的负面财务影响。但若未能获发相关牌照，将带来影响，包括预计自第三年起导致每年逾20亿元的重大收益损失；而若特别征收的每年24亿元额外足球博彩税于2027-28年度到期后未能取消，甚或以更高博彩税率取代，则会进一步导致马会对非政府组织界别的慈善捐款大幅减少。

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马会在2024/25年度透过税款及已审批的慈善捐款，贡献社会共391亿元，当中包括创历史新高的博彩税及利得税288亿元、奖券基金贡献13亿元，以及已审批慈善捐款90亿元。上年度马会净盈余录得55.7亿元，按年大增14倍，主要由于投资回报大幅上升所致。

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对于民政及青年事务局局长麦美娟日前解释，暂停计划是由于发现「预测市场」的非法赌博活动极其猖獗，消息人士亦认同，表明「将竭尽所能支持政府应对今次危机」。他强调，马会最关注如何将篮球博彩引导至合法渠道，不让非法营运商吸引潜在的投注者，「最终博彩活动会将收益重新流向社会公益」。

消息：当局不会短期内改变立场

不过，另一名接近政府的消息人士认为，当局不会短期内改变暂缓篮球博彩的立场，主要由于「预测市场」仍有很多问题尚待厘清。

记者：李建人