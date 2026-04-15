Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

火币交易所时任高级经理涉擅取500万泰达币 专家证人解释加密货币用法

社会
更新时间：17:22 2026-04-15 HKT
发布时间：17:22 2026-04-15 HKT

中国知名虚拟货币交易所火币39岁时任高级经理2020年涉嫌私自动用公司帐户交易，从中转移约500万泰达币到个人帐户，市值近4000万港元。时任高级经理否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪，于4男3女陪审团席前受审。加密货币专家证人今于高等法院解释加密货币用法。

被告陈柏良否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪。港大计算机科学系副教授邹锦沛博士今以加密货币专家证人身份出庭作供，说明加密货币中分别有公匙及私匙，私匙由用户自行收藏在加密货币钱包内，当用户要使用加密货币钱包时，便要先用私匙来数码签署，其后再由加密货币用公匙认证。邹锦沛续指当加密货币用户要提供加密货币做交易时，便需先用私匙来数码签署，待确认后就完成交易，上述做法适用于比特币、以太币及泰达币等。邹锦沛同意如加密货币钱包密码外泄，私匙便有风险被盗用。

邹锦沛博士再解释区块链原理，指出全世界都可以看得到加密货币交易，交易一旦上传到区块链便不能造假或逆转交易纪录。至于泰达币，邹锦沛博士说明其为一种稳定币，发布公司存入1美金时，才可以发行1个泰达币。

案件编号：HCCC50/2024

法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
5小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
10小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
2026-04-14 14:15 HKT
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
7小时前
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮（示意图）
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮
时事热话
8小时前
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
6小时前
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
影视圈
9小时前