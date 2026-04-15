火币交易所时任高级经理涉擅取500万泰达币 专家证人解释加密货币用法

中国知名虚拟货币交易所火币39岁时任高级经理2020年涉嫌私自动用公司帐户交易，从中转移约500万泰达币到个人帐户，市值近4000万港元。时任高级经理否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪，于4男3女陪审团席前受审。加密货币专家证人今于高等法院解释加密货币用法。

被告陈柏良否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪。港大计算机科学系副教授邹锦沛博士今以加密货币专家证人身份出庭作供，说明加密货币中分别有公匙及私匙，私匙由用户自行收藏在加密货币钱包内，当用户要使用加密货币钱包时，便要先用私匙来数码签署，其后再由加密货币用公匙认证。邹锦沛续指当加密货币用户要提供加密货币做交易时，便需先用私匙来数码签署，待确认后就完成交易，上述做法适用于比特币、以太币及泰达币等。邹锦沛同意如加密货币钱包密码外泄，私匙便有风险被盗用。

邹锦沛博士再解释区块链原理，指出全世界都可以看得到加密货币交易，交易一旦上传到区块链便不能造假或逆转交易纪录。至于泰达币，邹锦沛博士说明其为一种稳定币，发布公司存入1美金时，才可以发行1个泰达币。

案件编号：HCCC50/2024

法庭记者：陈子豪