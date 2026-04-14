伙两男非法禁锢及勒索外遇男医生 「金融赵」认两罪囚34个月

已婚男医生与有夫之妇发生外遇后，遭女方丈夫伙同友人和「大佬」禁锢在私家车上及勒索共229万元；男医生最终交出1.8万元后报警。涉案「大佬」、外号「金融赵」的赵俊名今于区域法院承认非法禁锢及勒索罪。法官郭伟健判刑时，指虽然被告身为其余人的「大佬」，其罪责应较重，但他在案中非主导角色，故不额外加刑，惟被告当时另涉他案，他在担保期间犯案属加刑因素，终判囚34个月。

「呢件事已经去到大佬度，佢都好嬲」

49岁被告赵俊名、报称无业，承认1项非法禁锢及1项勒索罪。

案情指，男事主X是一名已婚的注册医生，他在2021年8月经约会应用程式认识陈姓女子。同年9月3日傍晚，X和陈在酒店发生关系后，X到九龙塘某停车场取车，此时陈的丈夫倪少轩与两男走向X，倪自称是陈的丈夫及后登上X的私家车。

倪在车上表明知道X与陈有染，质问X想怎样处理，又称「呢件事已经去到大佬度，佢都好嬲」，X其后被指示驶到停车场另一层等「大佬」。倪当时又向X表示「你都唔想跑唔到马拉松」、「无咗只手做唔到手术」。

大佬到场 事主同意分期付款229万

约20分钟后，赵到场，叫X给个交代，X提议给倪30万元，车上另一男子文家豪则指「江湖规矩298」，X认为「298」是指港币298万元，于是拒绝。赵便表示「咁228喇」，而倪则提出「229」。最终X答应在半年内分期支付229万元给倪，而赵则要求X在道歉信上写上付款安排。X后来交出1.8万元后才获放行，及至9月7日报警。赵于2024年6月被捕，他在认人手续中被认出。

倪和文较早前已认罪，各判囚32个月。郭官今判刑时，提到赵身为倪和文的「大佬」，其罪责理应较重，但他在案中非主导角色，当他提出「228」后，倪再要求X支付较高金额，故不就此额外加刑，惟赵当时另涉他案，他在担保期间犯案属加刑因素，终判囚34个月。另外，赵于2013至2014年间欺诈及洗黑钱逾819万元，去年承认5罪、判囚3年9月；郭官今下令本案其中28个月刑期分期执行。

案件编号：DCCC1586/2025

法庭记者：王仁昌