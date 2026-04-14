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工作暑热警告︱工会倡地盘自设测温系统 切实防范工友中暑

社会
更新时间：10:08 2026-04-14 HKT
发布时间：10:08 2026-04-14 HKT

劳工处宣布，由下周一（20日）起进一步优化「工作暑热警告」系统，加入9个地点的「香港暑热指数」作为发出「工作暑热警告」的参考准则。建造业总工会认为，除了优化警告系统，现时有9成多地盘未有跟足现时劳工处《预防工作时中暑指引》，建议地盘可自行设测温系统，为工友提供更多直接的支援，并发展高科技辅助工具，此举更为实际且精准。

劳工处职业健康顾问医生吴国保今（14日）于电台节目表示，系统除继续以京士柏的数据为核心外，将额外参考9个遍布新界、九龙及离岛的监测站。在新安排下，即使京士柏的指数未达标，但只要新增的9个监测站中，有4个或以上录得的指数达到某一警告级别，劳工处同样会发出相应的全港性工作暑热警告。

全港性警告系统能避免资讯混乱

吴国保强调，4个监测点的数据已占新增监测站总数约一半，此举能大幅增加系统的覆盖性，特别是将偏远地区纳入考量，为户外工作的雇员提供多一层保障。

对于为何不设立地区性警告，吴国保解释，全港性的警告系统能避免资讯混乱，特别是对于需要跨区工作的雇员而言，统一的指令更清晰，不会让他们无所适从。

吴国保透露，劳工处计划于今年下半年引入新科技，利用小型无人侦测车进入沙井等高风险密闭空间进行巡查。此举旨在保障巡查人员安全的同时，更有效地探测有毒气体、评估淤泥状况，以核实合资格人士所作的风险评估是否全面到位，进一步加强密闭空间作业的职业安全与健康水平。

九成以上地盘没有跟足指引

香港建造业总工会理事长周思杰在同一节目表示，对是次优化「非常欢迎」。他指出，过往工友普遍反映，单一监测点的警报与他们的体感存在「滞后」，尤其是在新界北等地区，经常感觉非常炎热但警报仍未发出。他相信新措施扩大了监察范围，对工友的职业安全有实质帮助。

周思杰也坦言，这些指数仅能作为「参考」。他解释，空旷程度、风量、周边建筑物的高低与密度等环境因素，均会影响实际体感温度，因此建议地盘管理者应自行使用简单的测温设备进行更精准的监测，如此更为实际且有效。

周思杰指，以4个监测站作为触发门槛是平衡的做法，主要作为参考依据，毕竟地盘开工有一定程序，若暑热警告发出过于频繁，恐会影响工程进度。

在执行层面，周思杰指出，虽然大部分地盘会提供饮用水、遮荫等基本措施，但当警告发出后，「九成以上的地盘其实都没有跟足」指引中规定的休息时间安排。他分析，背后存在实际困难，例如部分工序难以中断，或人手调度不理想等。他认为，除了优化警告系统，更为重要的是为工友提供更直接的支援，并积极发展高科技辅助工具。

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