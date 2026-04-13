宏福苑听证会︱相隔近3小时才升五级火 指挥官解画：四级规模未处理好 贸然升级会乱套

宏福苑大火当日，消防处下午2时51分接获首个火警求助电话，3时02分升为三级火，约半小时后升至四级，并于下午6时22分升为五级火。独立委员会今日（13日）举行第11场听证会，对于火警为何在升至四级后，相隔近3小时才再度升级，时任消防处副消防总长（新界北）黄景文表示，4级规模都未处理好，贸然升级只会造成混乱。

求助增加、资源不足 半小时决定升四级火

首先作供的消防处分区副指挥官（新界东）林浩俊表示，他于下午3时29分接任现场指挥官，当时考虑到火势猛烈、范围之大，且求助个案不断上升，认为现场资源不足以应付火势，需要更高层级的指挥系统，故3时34分决定升至四级火。

其后，黄景文于下午3时34分抵达现场，听取汇报后于下午3时50分正式接管现场指挥工作。他指，按规例大火升至四级才会指示消防总长或副消防总长到场接手指挥，他当时是惯性于三级火时已提早出发。根据黄景文的书面证供，他接手当时已观察到至少6座大厦起火，火势极其猛烈，多处外墙的防护网已着火焚烧，并已开始蔓延至宏道阁一侧的大厦，并用「猛烈燃烧」形容当时的火势形态。

大量增援后需时部署

下午4时18分，黄景文把指挥权交予消防处助理处长邓荣华，其后专责部署进入火场的搜救工作。被问及到埗后为何不马上把火升至五级，黄景文直言，火警升级是一个逐步升级的过渡期，因为有大量增援后需时部署，不然大量消防增援到场会乱套，「我自己都要部署，连4级规模都未处理好，我点会升到5级？」

记者：黄子龙、赵克平

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