宏福苑听证会︱一文尽览消防到场、救援行动、何伟豪求救时间线 指挥官：火势蔓延之快「从未遇过」
更新时间：13:55 2026-04-13 HKT
发布时间：13:55 2026-04-13 HKT
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大埔宏福苑火灾独立委员会今日（13日）举行第11场听证会，委员会将传召4名消防处证人作供，包括消防处大埔消防局高级消防队长许健安、消防处大埔消防局局长张乐恒、消防处分区副指挥官（新界东）林浩俊及时任消防处副消防总长（新界北）黄景文。 本文整理消防人员到达宏福苑起火现场及当日救援行动时间线，让读者一文睇清火势蔓延细节。
大火于2025年11月26日下午发生，整合消防人员作供后，时间线如下：
【2:51pm】接获首个求助电话、指宏昌阁外墙起火
【2:56pm】到达现场、由居民带领到宏昌阁背面起火位置
- 许健安：落车𠮶吓听唔到火警钟、未能联络管理公司人员，指火势蔓延得很快、迅速恶化、形容「我自己都未遇过」
【3:02pm】将火警升至三级
- 许健安：宏昌阁前后门被掉落杂物堵塞、料大量人员尚未逃生，判断现场人手资源不足以应付救援
【3:03pm】搜救队陆续到达
- 消防队目（追授）何伟豪殉职经过：
- 许健安下达指令，要求指派一队烟帽队进入宏昌阁搜救，而何伟豪是原定进入宏昌阁的队员之一
- 何伟豪原定前往宏昌阁，但中途因协助轮椅居民疏散而停下来与队伍分开，最终误进宏泰阁
- 由于宏昌阁火势猛烈及有杂物堵塞出入口，烟帽队最终无法进入大厦
- 事后发现何伟豪进入火场时，未有进入火场记录
- 相信何伟豪是当时唯一有进入火场救人的队员
- 何伟豪曾用对讲机发出「Mayday」求救信号
- 推断他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下
【3:19pm】大埔消防局局长张乐恒抵现场，接手总指挥权
- 许健安：当时已收到何伟豪对讲机的「Mayday」求助，向张乐恒报告现场情况后随即著手安排拯救
【3:20pm】派出10队搜救队支援
- 消防处处长指派区域指挥室一口气派出10队搜救队，即约20架主要消防车及近100名人员。
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