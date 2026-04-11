政府拟修订《建筑物管理条例》 麦美娟：考虑引入强制性工程简介会

大埔宏福苑大火，政府锐意改善大厦的管理，堵塞围标的漏洞。民政及青年事务局局长麦美娟今早(11日)在电台节目表示，政府正积极筹备第二轮《建筑物管理条例》的修订工作，并提出五大方向，加强大厦监管，从而更全面地保障业主的权益。

列明工程集资额 提高业主警觉性

麦美娟局长在访问中指出，本届政府高度重视楼宇管理问题，并采取「先易后难」的策略，循序渐进地解决积压多年的问题。她忆述，政府已于2024年成功推动了首阶段的条例修订，并将于2025年生效。该次修订引入了多项重要措施，包括为大型维修工程设立明确定义，即每户集资额超过三万元的工程，便须有至少5%的业主亲身出席业主大会进行表决。此外，修订亦要求法团在召开大会前，必须列明每户就该工程所需的确实集资金额，以提高业主的警觉性和关注度。同时，法团及物管公司成员在处理招标时，也必须遵守新引入的利益申报制度。

第二轮楼宇管理条例循五大方向推进

麦美娟强调，楼宇管理条例需要与时并进，在25年的《施政报告》已经提及，要在18区成立楼宇管理工作小组，并将进行第二轮楼宇管理条例的修订。新的修订建议主要循五大方向推进。首先是进一步提高大型维修工程的门槛，探讨当工程集资额更大时，是否应相应提高亲身出席业主大会的门槛。其次是扩大及深化利益申报制度，计划将大型维修工程的顾问和承建商也纳入申报范围，要求他们披露与其他相关方的利益关系，增加透明度，避免围标等问题。

授权票设个人持有上限 公开已授权单位资料

第三个方向是完善备受争议的「委任代表文书」（俗称「授权票」）制度。政府建议就个人持有的授权票数量设立上限，例如少于50个单位的楼宇，每人最多持有一份授权；50个单位以上则最多持有总单位数的2%。同时，法团须于业主大会召开前48小时，将已授权的单位资料公开展示，让街坊邻里能监察异常情况，例如空置单位突然出现授权等，从而核实授权票的真伪。

规管会议改期权限 避免主席临时更改会期

第四，针对现时法例中对业主大会会议程序规范不足的空白部分，政府计划作出填补。例如，明确订立取消或改期会议的规则和权限，以避免因主席临时更改会期而引发的混乱与争拗。最后，当法团管委会因委员辞职而无法正常运作时，政府建议增强主管当局的权力，在特定情况下介入，授权业主召开业主大会，重选管委会，加快处理程序，毋须再经土地审裁处漫长申请。

麦美娟又指，未来的修订也会考虑引入强制性的工程简介会，让业主在正式投票前有更充分的资讯和交流机会。她相信透过完善法例，规范程序，并鼓励业主亲身关注和参与，才是有效提升楼宇管理。

