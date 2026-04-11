Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府拟修订《建筑物管理条例》 麦美娟：考虑引入强制性工程简介会

社会
更新时间：09:17 2026-04-11 HKT
发布时间：09:17 2026-04-11 HKT

大埔宏福苑大火，政府锐意改善大厦的管理，堵塞围标的漏洞。民政及青年事务局局长麦美娟今早(11日)在电台节目表示，政府正积极筹备第二轮《建筑物管理条例》的修订工作，并提出五大方向，加强大厦监管，从而更全面地保障业主的权益。

列明工程集资额  提高业主警觉性

麦美娟局长在访问中指出，本届政府高度重视楼宇管理问题，并采取「先易后难」的策略，循序渐进地解决积压多年的问题。她忆述，政府已于2024年成功推动了首阶段的条例修订，并将于2025年生效。该次修订引入了多项重要措施，包括为大型维修工程设立明确定义，即每户集资额超过三万元的工程，便须有至少5%的业主亲身出席业主大会进行表决。此外，修订亦要求法团在召开大会前，必须列明每户就该工程所需的确实集资金额，以提高业主的警觉性和关注度。同时，法团及物管公司成员在处理招标时，也必须遵守新引入的利益申报制度。

第二轮楼宇管理条例循五大方向推进

麦美娟强调，楼宇管理条例需要与时并进，在25年的《施政报告》已经提及，要在18区成立楼宇管理工作小组，并将进行第二轮楼宇管理条例的修订。新的修订建议主要循五大方向推进。首先是进一步提高大型维修工程的门槛，探讨当工程集资额更大时，是否应相应提高亲身出席业主大会的门槛。其次是扩大及深化利益申报制度，计划将大型维修工程的顾问和承建商也纳入申报范围，要求他们披露与其他相关方的利益关系，增加透明度，避免围标等问题。

授权票设个人持有上限 公开已授权单位资料

第三个方向是完善备受争议的「委任代表文书」（俗称「授权票」）制度。政府建议就个人持有的授权票数量设立上限，例如少于50个单位的楼宇，每人最多持有一份授权；50个单位以上则最多持有总单位数的2%。同时，法团须于业主大会召开前48小时，将已授权的单位资料公开展示，让街坊邻里能监察异常情况，例如空置单位突然出现授权等，从而核实授权票的真伪。

规管会议改期权限 避免主席临时更改会期

第四，针对现时法例中对业主大会会议程序规范不足的空白部分，政府计划作出填补。例如，明确订立取消或改期会议的规则和权限，以避免因主席临时更改会期而引发的混乱与争拗。最后，当法团管委会因委员辞职而无法正常运作时，政府建议增强主管当局的权力，在特定情况下介入，授权业主召开业主大会，重选管委会，加快处理程序，毋须再经土地审裁处漫长申请。

麦美娟又指，未来的修订也会考虑引入强制性的工程简介会，让业主在正式投票前有更充分的资讯和交流机会。她相信透过完善法例，规范程序，并鼓励业主亲身关注和参与，才是有效提升楼宇管理。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
16小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
3小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
20小时前
东张西望丨直击港妇街头战内地出轨夫大打出手 老公不满妻拒行房：你唔睬我，我紧系去揾啦
东张西望丨直击港妇街头战内地出轨夫大打出手 老公不满妻拒行房：你唔睬我，我紧系去揾啦
影视圈
12小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副业卖湿厕纸 年赚近3000万 与学生分享创业心得 成最强商业教材
高中阿Sir搞副业卖湿厕纸 年赚近3000万 与学生分享创业心得 成最强商业教材
商业创科
3小时前
黎志伟摄
青马大桥车祸1死3伤 货车猛撼爆胎宝马 司机涉危驾被捕  
突发
41分钟前
全红婵网暴案，创建微信群男子遭行拘。
全红婵网暴案｜广州警方：创建微信群男子遭行拘
即时中国
12小时前
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」
楼市动向
2026-04-10 06:00 HKT
图：外长王毅去年在天津与巴基斯坦副总理兼外长达尔会面。（外交部网页图片）
伊朗局势｜传中国保证伊朗官员谈判不遭暗杀 成美伊停火关键突破
即时国际
7小时前